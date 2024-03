San Benedetto del Tronto, festa per la centenaria Teresa Siliquini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il vicesindaco Antonio Capriotti ha portato gli auguri a nome di tutta San Benedetto del Tronto alla signora Teresa Siliquini, che lo scorso 15 marzo ha raggiunto il traguardo dei 100 anni.

Nata a Montedinove nel 1924, prima figlia di sei fratelli, trascorre gli anni della gioventù in campagna: sceglie di dare una mano in famiglia nei lavori più duri, all’epoca di solito svolti dagli uomini, come accudire il bestiame di grossa taglia e altri lavori agricoli.

Nel 1948 sposa Eliseo Clementi, dal quale ha un figlio, Claudio. Nel 1969 tutti insieme si trasferiscono a San Benedetto, dove la signora Teresa inizia a lavorare presso alcune famiglie della città, sbrigando faccende domestiche. Con l’arrivo dei suoi due nipoti, si dedica alla famiglia, come nonna a tempo pieno.

Teresa Siliquini col vice sindaco Antonio Capriotti

Nel tempo libero ama lavorare a maglia e all’uncinetto e, finché le forze glielo hanno permesso, ha continuato a coltivare fiori e piante sul terrazzo di casa.

Molto religiosa, fino al tempo del COVID si è recata ogni mattina in chiesa. Alle sei di ogni giorno si è presentata alle porte della chiesa di Sant’Antonio di Padova e ha atteso l’apertura delle porte da parte dei frati.

Oggi la signora Teresa vive con la nuora, i nipoti e due pronipoti, che tutti insieme le fanno i più affettuosi auguri di buon centesimo compleanno.