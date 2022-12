San Benedetto del Tronto e Ascoli, nel Piceno i carabinieri a cavallo vigilano sulle Feste

Appartengono al Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi. Già da ieri in servizio di vigilanza sull’area costiera, durante tutto il periodo delle feste pattuglieranno il centro di Ascoli e altri Comuni della provincia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con l’approssimarsi delle festività natalizie, tornano in provincia i Carabinieri a cavallo. Già da ieri 11 dicembre le pattuglie ippomontate sono state impegnate in un servizio di vigilanza sull’area costiera di San Benedetto del Tronto e durante tutto il periodo delle feste natalizie pattuglieranno il centro storico di Ascoli Piceno ed altri Comuni della Provincia ove sarà possibile ammirarli in tutta la loro maestosità.

I Carabinieri a Cavallo, che appartengono al Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga di Assergi, oltre ai servizi di vigilanza, pattugliamento e rappresentanza nei centri cittadini a maggiore vocazione turistica, svolgono attività all’interno del Parco vigilando per la tutela del patrimonio forestale con controlli sul fenomeno del disboscamento illegale, della lotta ala bracconaggio, della prevenzione e repressione dei reati ambientali, specie l’abusivismo edilizio, delle cave e delle discariche abusive nonché al contrasto dei reati in danno della fauna. Il binomio cavallo-cavaliere, costituisce l’essenza più prossima di un modulo di controllo del territorio che, come detto, declina un più articolato paradigma di sicurezza.

Le pattuglie a cavallo pattugliano la costa, segnalando la presenza di eventuali criticità ad un più complesso dispositivo di sicurezza, facente capo alla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Ascoli Piceno che ha il compito di gestirle in un quadro più ampio di controllo del territorio.