San Benedetto del Tronto, al via le domande per il Premio di Laurea “Piero Alberto Capotosti”

Aperto il bando per l’assegnazione del 2° Premio instituito per onorare la memoria dell'illustre giurista marchigiano

Il Comune di San Benedetto del Tronto, per onorare la memoria di Piero Alberto Capotosti, professore emerito di Diritto costituzionale e Presidente emerito della Corte Costituzionale, ha insetto un concorso per il conferimento di due premi di laurea dell’importo di euro 2.500,00 ciascuno, al lordo delle ritenute fiscali. La scadenza delle domande è fissata per il 30 luglio 2025.

Si tratta di una iniziativa importante per promuovere la ricerca e il dibattito su temi fondamentali del diritto e dell’economia, in omaggio al prestigioso contributo accademico del professor Capotosti, eminente costituzionalista e giurista italiano originario di San Benedetto del Tronto, scomparso nel 2014. Dopo la laurea in giurisprudenza, insegnò diritto costituzionale, diritto pubblico, diritto regionale e diritto amministrativo in diverse università prima di diventare professore emerito di Diritto costituzionale all’Università “La Sapienza” di Roma. Ha fatto parte di numerose commissioni ministeriali, è stato autore di diversi saggi sulla giustizia costituzionale e ha collaborato per alcuni anni con Il Messaggero scrivendo editoriali in cui affrontava temi di stretta attualità. Dal 1994 al 1996 è stato vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Nominato giudice della Corte costituzionale dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, nel 2005 è stato Presidente della Consulta.

I due premi saranno conferiti alle due migliori tesi di laurea discusse negli anni accademici 2023/24 e 2024/25 nell’ambito di Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche, purché trattino uno dei seguenti temi cari al Prof. Capotosti: Diritto ambientale, Rapporti con le istituzioni, Gestione degli enti locali, Riforme degli organi costituzionali, Spesa pubblica ed equilibrio di bilancio. Possono concorrere laureati con voto minimo di 105/110 in uno di questi corsi laurea.

Per concorrere all’assegnazione del premio di laurea il candidato dovrà far pervenire entro e non oltre il 30 luglio 2025, all’indirizzo pec del Comune di San Benedetto del Tronto protocollo@cert-sbt.it, una domanda di partecipazione esclusivamente in modalità telematica – a pena di irricevibilità – mediante la compilazione del modello disponibile in allegato, corredata – a pena di esclusione – dalla documentazione richiesta.

La domanda deve essere sottoscritta mediante firma autografa o firma digitale dell’autore dell’elaborato di tesi, allegando copia fotostatica, non autenticata, di un suo documento d’identità in corso di validità.