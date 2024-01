San Benedetto del Tronto, doveva scontare 7 anni per violenza sessuale e maltrattamenti: arrestato pluripregiudicato

L'uomo, di nazionalità albanese, è stato individuato in una struttura ricettiva della città, in compagnia di un connazionale privo di permesso di soggiorno e ora espulso dal territorio italiano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Durante le trascorse festività natalizie sono proceduti operati dal personale della Polizia di Stato del Commissariato di S. Benedetto del Tronto, i controlli preventivi al fine di scongiurare soprattutto lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati predatori quali i furti in appartamento.

Proprio durante uno di tali servizi sono stati rintracciati presso una struttura ricettiva cittadina, due soggetti di nazionalità albanese uno dei quali pluripregiudicato per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti .

A seguito dei successivi accertamenti è emerso che a carico dello stesso pendeva un ordine di arresto per l’espiazione di anni 7 di reclusione per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia emesso dalla Procura della Repubblica di Teramo.

Si procedeva quindi al suo arresto e alla traduzione del soggetto presso la casa circondariale di Marino del Tronto.

A carico dell’altro cittadino albanese che accompagnava l’arrestato, risultato privo di permesso di soggiorno, dopo gli accertamenti di rito veniva emesso decreto di espulsione dal territorio italiano.