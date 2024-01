San Benedetto, tragedia di Capodanno: 90enne muore tra le braccia del marito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il nuovo anno, nel Piceno, si è aperto con una tragedia. Una donna di novant’anni, infatti, è morta tra le braccia del marito, a San Benedetto del Tronto, nella giornata di Capodanno. Tutto sarebbe accaduto all’interno dell’appartamento della coppia, in via Torino, a Porto D’Ascoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma anche i carabinieri e i vigili del fuoco. Il personale dell’ambulanza ha trovato il marito in bagno con in braccio la moglie senza vita.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che si chiamava Maria Di Felice, si sarebbe accorta che una delle varici agli arti inferiori si era aperta, quindi dalla stanza da letto è corsa in bagno dove, in seguito, è stata raggiunta dal marito Emidio che di fronte allo scenario non è riuscito a reagire se non a prendere in braccio e a stringere a se la donna con cui aveva condiviso tutta la sua vita. E, proprio tra le braccia dell’uomo, la novantenne è morta dopo qualche minuto. Il pensionato, all’arrivo del personale sanitario, era in stato di shock. Il funerale si svolgerà oggi pomeriggio 2 gennaio a San Benedetto del Tronto.