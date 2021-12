San Benedetto, spaccia eroina sul lungomare: arrestato 42enne

SAN BENEDETTO – Nella prima mattina del 21 dicembre scorso, personale della Polizia di Stato del locale Commissariato di Polizia, ha arrestato uno straniero 42enne, irregolare sul territorio italiano, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti. Nello specifico il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, nel corso dello svolgimento dell’ordinario servizio in abiti civili, percorrendo il lungomare di S. Benedetto del Tronto in direzione sud, all’altezza della chiesa in legno in via Giulio Cesare, hanno notato uno scambio tra due persone delle quali uno si è dileguato immediatamente mentre l’altro, a bordo di una bicicletta da donna si è diretto verso nord dapprima lungo via Trento quindi riprendendo il lungomare in senso contrario.

Gli agenti riconoscendolo come uno straniero sistematicamente dedito allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti, lo hanno seguito fino ad intercettarlo all’angolo tra il lungomare e via Gorizia. L’uomo, accortosi della presenza della Polizia, ha gettato a terra un incarto nel vano tentativo di disfarsene. Da quel momento è iniziato un breve inseguimento al termine del quale i due poliziotti hanno immobilizzato il fuggitivo traendolo in arresto recuperando contestualmente l’involucro gettato a terra contenente 14 dosi termosaldate di sostanza stupefacente risultata eroina.

Nel corso della successiva perquisizione personale, veniva rinvenuta la somma di 200 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio a conferma che l’uomo, stabilmente privo di occupazione lavorativa, aveva effettuato altre cessioni prima di essere arrestato. Lo straniero veniva accompagnato in Commissariato e, dopo le pratiche di rito, associato alla Casa Circondariale di Ancona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente