San Benedetto, ritrovata l’auto usata nella rapina alla Bcc di Stella di Monsampolo

Si tratta di una Ford Focus rubata a Pedaso, e che la banda ha abbandonato in fondo ad una strada sterrata in Contrada Santa Lucia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata ritrovata nel pomeriggio di sabato 5 novembre l’auto usata dai banditi per mettere a segno la rapina avvenuta nelle scorse settimane alla filiale della Bcc di Stella di Monsampolo. Si tratta di una Ford Focus rubata a Pedaso, che la banda ha abbandonato in fondo ad una strada sterrata in Contrada Santa Lucia. La vettura è stata rimossa ieri mattina, viste le condizioni metereologiche di questi ultimi giorni.

I carabinieri che hanno fatto diversi sopralluoghi sul posto, e stanno andando avanti con le indagini, compiendo i diversi rilievi all’interno. L’autovettura al momento del ritrovamento era chiusa.

Nei giorni scorsi, in località Forola, in alta campagna, tra i comuni di Acquaviva Picena e Monteprandone, è stata ritrovata la cassaforte del bancomat che i malviventi hanno asportato la notte del 27 ottobre scorso.

Sul caso stanno indagando i carabinieri.