L'episodio è avvenuto in viale Moretti. Due giovani si sarebbero picchiati. A terra finisce un 20enne. Secondo i carabinieri tutto sarebbe nato per futili motivi

ASCOLI – Un altro episodio di violenza nella notte a San Benedetto. Questa volta si tratta di due giovani del posto che si sono picchiati in viale Secondo Moretti, intorno alle 3. Uno dei due, 20 anni di età, sarebbe stato colpito a calci e pugni sia al corpo che alla testa, anche quando era a terra, rimanendo ferito. E questo lo ha costretto a chiamare i soccorsi e farsi trasferire in ospedale per le medicazioni necessarie. Non avrebbe riportato traumi o contusioni gravi nell’aggressione. Secondo i carabinieri, che stanno svolgendo indagini sul caso, tutto sarebbe nato per futili motivi.

L’ospedale di San Benedetto

Aggressione per futili motivi

Qualche sfottò, qualche parola di troppo, forse qualche bicchiere in più e l’alterco verbale è sfociato in un scontro fisico diretto. Al momento il ragazzo che ha avuto la peggio si trova ancora al Madonna del Soccorso di San Benedetto, ma, stando agli inquirenti, non avrebbe subito ferite tali da rischiare per la funzionalità dei suoi organi. Comunque sia i militari della Compagna locale dell’Arma stanno svolgendo accertamenti su quanto accaduto questa notte nel centro della città rivierasca.