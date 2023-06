San Benedetto ospita le Frecce Tricolori: grande attesa per il super show

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si accendono i riflettori sulla riviera delle Palme. Nel weekend, infatti, andranno in scena tanti appuntamenti di prestigio, che sicuramente richiameranno migliaia di visitatori a San Benedetto del Tronto. Il clou è rappresentato dallo spettacolo del 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico dell’Aeronautica Militare, noto come Frecce Tricolori, che, nel pomeriggio di domenica 4 giugno si esibirà proprio a San Benedetto.

Lo spettacolo

L’esibizione delle Frecce Tricolori non sarà l’unico spettacolo nell’ambito dell’Air Show 2023, che vedrà le evoluzioni di diversi tipi di velivoli: il via ai festeggiamenti venerdì 2 giugno, con l’apertura sul lungomare del mercatino, e nell’area dell’ex-camping, di uno spazio dedicato all’intrattenimento dei più piccoli, mentre in piazza Giorgini sarà allestito lo spazio dedicato all’Aeronautica, con stand a tema e un simulatore di volo a disposizione dei visitatori, per vivere l’esperienza di pilotare un jet militare. Sabato 3 giugno, alle 15.30, si svolgeranno le prove dell’esibizione acrobatica, domenica 4 giugno, dalle 14.45, si svilupperà lo show. Diversi velivoli si esibiranno in voli ed acrobazie e ci saranno dimostrazioni di prodezza e capacità, con simulazioni di operazioni di soccorso in mare e il lancio di paracadutisti, che arricchiranno lo spettacolo delle 17, quando avrà luogo l’esibizione delle Frecce Tricolori. Per i tre i giorni la corsia est del lungomare sarà chiusa al traffico. Nella giornata di domenica, dalle 12 sarà attivo un servizio di bus navetta con 18 mezzi e partenza da nord, sud e ovest della città.

Gli operatori

Per il weekend, dunque, anche complici le buone previsioni meteo, anche i titolari degli stabilimenti balneari sperano di fare il primo pienone stagionale, dopo che gli ultimi fine settimana sono stati condizionati dal maltempo. «Speriamo che arrivi finalmente l’estate – spiega, ad esempio, Corrado Capriotti, imprenditore balneare di San Benedetto del Tronto -. Il mese di maggio è stato particolare e può capitare. Ci aspettavamo di più, ma adesso siamo pronti ad accogliere i turisti nelle nostre spiagge». «Il sole arriverà – prosegue Marco Giacomozzi, titolare di un altro stabilimento balneare della riviera delle Palme -. Noi ci stiamo preparando e siamo sicuri che nel corso del weekend, grazie anche alle Frecce Tricolori, ci sarà il primo grande pienone della stagione».