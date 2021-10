San Benedetto, morto Ivo Fede padre del senatore dei Cinquestelle

SAN BENEDETTO – È morto a San Benedetto all’età di 102 anni Ivo Fede, padre del senatore dei Cinquestelle Giorgio Fede. Ne dà notizia il parlamentare, ricordandone la gentilezza e il suo stile di vita improntato a sani principi e valori. Ivo Fede era originario di Mozzano, frazione alla periferia di Ascoli, dove aveva lavorato nel commercio insieme alla famiglia. Dopo il diploma di geometra, arrivata la guerra svolge il corso per ufficiali dell’Esercito e si arruola con il grado di tenente.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, è uno di quei militari italiani abbandonati dal Governo e con i Savoia in fuga, che sceglie la causa partigiana e combatte i tedeschi, rifugiandosi sul Colle San Marco di Ascoli. Dopo la fine del conflitto, lavora negli uffici del Genio Civile del capoluogo piceno, dove contribuisce all’opera di ricostruzione. Successivamente si trasferisce a San Benedetto dove opera come tecnico e poi si sposa. Dal matrimonio nascono i figli Giorgio e Fausto.

«Ciao babbo – scrive su facebook il senatore Cinquestelle – Ivo ci ha lasciato, dopo una lunga e serena vita, fatta di oltre 37.300 giorni vissuti in serenità, con dignità ed onore. Ben 102 anni suonati in cui è passato per tante esperienze, un lungo periodo in cui ha vissuto tutte le vicissitudini di questo secolo, guerre, pandemie, crisi economiche ma anche lunghi periodi di pace, di sviluppo, di benessere. Tante vite e tante persone si sono incrociate in questo percorso, tanti amici, tanto calore, tanta gentilezza ma probabilmente anche situazioni complesse a cui Ivo ha sempre risposto con il suo sorriso, con il suo fare di persona gentile ed educata. Il suo stile di vita lo ha fatto sempre apprezzare da tutti, sia in famiglia che fuori».

I funerali di Ivo Fede si terranno mercoledi mattina alle 10.30 presso la Chiesa di Sant’Antonio.