A San Benedetto torna l’antiquariato, il vintage e il design storico con “L’Antico e le palme”

SAN BENEDETTO – Seconda edizione dell’anno de L’Antico e le Palme che si svolge a San Benedetto del Tronto dal 1994 ed è la manifestazione di antiquariato, collezionismo e vintage più importante del centro Italia. In programma dal 30 marzo al primo aprile, nell’isola pedonale. «È questa l’edizione che anticipa l’estate, infatti occorrerà poi aspettare la data del 28/30 giugno per la prossima edizione. Quindi Pasqua a San Benedetto del Tronto, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del bello e delle nostre radici», spiegano i promotori.

L’Antico e le Palme si conferma il mercato di riferimento per l’antiquariato, il design storico, il modernariato e il collezionismo vintage. Un salone per cacciatori di memorie. Nei suoi stand si trova infatti il modernariato, così come il design d’autore, ovvero mobili e complementi per la casa che vanno dal secondo Dopoguerra fino agli anni Ottanta firmati da designer universalmente riconosciuti come “maestri”. A sfilare nell’isola pedonale di San Benedetto del Tronto, infine, gioielli anche antichi, le grandi firme dell’orologeria da collezione.

«Dilaga sempre di più la moda del second hand, abbigliamento vintage che profuma di sostenibilità. Infatti sempre più persone scelgono di acquistare capi più consapevolmente, riciclando vestiti e accessori che hanno già avuto una vita e in questo modo permetterci capi firmati ad un prezzo più abbordabile. Per molti la moda di seconda mano è diventata una componente fondamentale del guardaroba: un capo vintage veste di una storia cui si possono aggiungere ricordi personali. Invece di essere solo un’aggiunta stravagante a un capo fresco di acquisto, il vintage ha lentamente preso il sopravvento, diventando la base di ogni outfit. Questa moda parte proprio dalle case di moda che recuperano stili del passato che sono stati icone di stile e ne hanno fatto oggi una bandiera della sostenibilità».