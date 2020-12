San Benedetto, lei in giro; lui a spasso con il cane ma entrambi positivi al covid. Denunciata coppia

Gli agenti della Polizia sono intervenuti dopo una segnalazione. I due non potevano uscire in quanto erano in isolamento. Ecco i dettagli della vicenda

SAN BENEDETTO – Lei in giro e lui a spasso per portare fuori il cane. Nei guai una coppia. L’intervento della Polizia, mercoledì 2 dicembre, a seguito di una segnalazione.

Gli agenti delle volanti di San Benedetto del Tronto infatti sono così giunti sul posto per procedere al controllo di un soggetto che, uscito dalla propria abitazione, portava a spasso il proprio cane e si accingeva a fare compere presso un esercizio commerciale. L’uomo si è dichiarato subito positivo al covid.



La persona ha giustificato la sua presenza fuori dall’abitazione, dove avrebbe dovuto restare in isolamento, dall’esigenza di assicurare al proprio cane la passeggiata quotidiana e dal fatto di dover effettuare compere per generi di prima necessità in quanto la compagna era in stato di gravidanza.

Il personale della Polizia di Stato ha accompagnato subito l’uomo nella propria abitazione. Ma dopo pochi minuti è arrivata anche la compagna.

Il personale dopo aver verificato con l’Asur la condizione di positività dei due soggetti ha provveduto a deferirli in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.