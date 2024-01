San Benedetto, incendio in un vivaio: bruciano grosse palme

Ci sono volute sei ore per spegnere l'incendio divampato all’interno di un vivaio in via Montagna dei Fiori

SAN BENEDETTO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, usciti intorno alle 22 del 31 dicembre per l’incendio sviluppatosi all’interno di un vivaio in via Montagna dei Fiori. In fiamme sono andate palme di grossa taglia piantate su una superficie di circa 3000 metri quadrati. Sette gli operatori delle fiamme rosse che, con l’ausilio di tre autobotti (una giunta dalla Centrale di Ascoli Piceno) ed un mezzo fuoristrada, hanno impiegato sei ore per estinguere l’incendio è bonificare la zona.