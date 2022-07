San Benedetto, hub vaccinale in via Vittorio Veneto. Ok per la riqualificazione dell’ex Ballarin

La Giunta Comunale ha approvato alcune delibere importanti per la città, come la nuova progettazione della area dell'ex Ballarin

SAN BENEDETTO- Si è riunito il 14 luglio il consiglio comunale: alcune delibere sono state approvate nella seduta, come la progettazione dell’area ex Ballarin, che andrà riqualificato in coerenza con le finalità del bando (prima destinato ad interventi di rigenerazione urbana, poi confluito nel PNRR) grazie al quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 2.440.000 euro. La nuova progettazione dovrà «assicurare una visione di più ampio respiro dell’assetto urbanistico dell’area, estendendo la riqualificazione di questa zona, porta nord della Città, anche alle aree attigue e circostanti». In questa fase la progettazione si concentrerà, anche per il notevole aumento del costo dei materiali registratosi negli ultimi mesi, solo sull’area dell’ex campo di calcio.

A tale scopo, l’esecutivo comunale chiede al dirigente di incaricare «un professionista di riconosciuta esperienza professionale» in grado di supportare gli uffici nella progettazione che dovrà tradursi in un intervento capace di riflettere la visione dell’Amministrazione comunale che «ha individuato nella riqualificazione di questa parte nord della Città un importante obiettivo strategico di mandato». Il tutto per arrivare alla sottoscrizione del contratto di appalto entro il 30 luglio 2023, come imposto dai tempi del PNRR.

Ok anche per il progetto preliminare di manutenzione straordinaria di via Torino, per un importo di 125.000 euro derivanti da un contributo del Ministero dell’Interno per le manutenzioni straordinarie delle strade comunali.

È stato concesso temporaneamente l’uso del locale di proprietà del Comune di via Vittorio Veneto all’ASUR – Area Vasta 5 per ospitare, per almeno i prossimi tre mesi e con possibilità di estensione della concessione, un hub vaccinale per la somministrazione dei vaccini anti-COVID19.