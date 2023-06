SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Furti, nella riviera delle palme, durante l’Air Show, ovvero lo spettacolo delle Frecce Tricolori che domenica scorsa ha richiamato migliaia di persone a San Benedetto del Tronto per ammirare le acrobazie e le esibizioni degli aerei dell’Aeronautica militare. Ad essere prese di mira, infatti, sono state alcune auto posteggiate nell’ampio spazio antistante il Palariviera, proprio a San Benedetto. I colpi sarebbero stati messi a segno da una banda di ladri.

La ricostruzione

I malviventi, in particolare, hanno rubato alcuni pezzi dalle vetture, probabilmente per poi venderli come ricambi. Nella fattispecie, sono finite nel mirino dei ladri soprattutto le Fiat 500, nei modelli L e XL. Di conseguenza, sembra che la banda abbia agito con un obiettivo specifico puntando proprio a quel tipo di automobili. Il bottino sarebbe consistente, anche se le forze dell’ordine non sono ancora riuscite a stilare un numero preciso di auto che sono state vandalizzate, ma le denunce sono in aumento, di ora in ora. Sul posto, sin dalle prime segnalazioni avvenute appunto domenica sera dopo lo show delle Frecce Tricolori, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di San Benedetto, i quali stanno svolgendo le relative indagini. Un episodio simile avvenne anche lo scorso anno, sempre in estate, quando una banda proveniente dal foggiano prese di mira una decina di auto proprio nella riviera delle palme. In tale occasione, però, i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica arrestarono tre persone.