ASCOLI- Oggi (domenica 17) si torna al voto a San Benedetto per scegliere tra i due sfidanti rimasti in gara per la conquista del Comune. Il sindaco uscente Pasqualino Piunti, 69 anni sostenuto dalla coalizione di centrodestra tenta il bis contro il candidato civico Antonio Spazzafumo, 58 anni arrivando secondo al primo turno elettorale e sostenuto da cinque liste. Il distacco di Piunti dallo sfidante sembra ampio, con il primo che ha ottenuto il 3 e 4 ottobre il 41% dei consensi espressi mentre il secondo appena il 19%.

Da sin.:il sindaco uscente Pasqualino Piunti e lo sfidante Antonio Spazzafumo

Ma i ballottaggi rappresentano un’incognita per le variabili che sono in gioco, anche se in questo caso non ci sono stati apparentamenti ufficiali dei partiti sconfitti alla prima tornata (centrosinistra e Cinquestelle). L’astensionismo farà anche la sua parte nella gara finale, determinando l’esito della consultazione popolare.

Si voterà oggi dalle 7 alle 23 e domani, lunedi 18 ottobre dalle 7 alle 15. Gli elettori dovranno esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.