A San Benedetto due auto contro un edificio: due feriti

L'incidente è avvenuto in pieno centro cittadino. Feriti non gravi soccorsi dalle ambulanze. Una fortuna a giudicare dalla dinamica dello scontro

ASCOLI PICENO – Poteva finire molto peggio lo scontro tra due vetture avvenuto questa mattina intorno alle 12 a San Benedetto del Tronto. L’incidente è avvenuto in pieno centro cittadino, nella zona di via Palestro. Per cause ancora da chiarire, all’altezza di un incrocio un furgoncino e un auto di grossa cilindrata si sono toccate e poi sono finite contro una palazzina vicina. A bordo dei mezzi due persone in ognuna delle vetture che si sono scontrate.

Due di loro sono rimaste ferite. Sul luogo dell’impatto sono subito arrivate le ambulanze del 118, per i primi soccorsi. Ma le condizioni dei feriti nell’incidente sono risultate non gravi. Una fortuna a giudicare dalla dinamica dell’incidente e dal fatto che le auto coinvolte hanno fermato la loro corsa solo contro la parete di un edificio. E nessuna passante ha subito conseguenze da quanto avvenuto.

La polizia municipale di San Benedetto sta comunque cercando di ricostruire le modalità dell’episodio e le eventuali responsabilità.