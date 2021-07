San Benedetto, doppio blitz delle Fiamme Gialle contro l’abusivismo commerciale: sequestri e sanzioni

ASCOLI PICENO – Fiamme Gialle di Ascoli in azione per contrastare l’abusivismo commerciale sulla costa picena. In due distinte azioni di controllo del lungomare di San Benedetto ma anche nel centro della città, sono state sequestrati sia articoli di abbigliamento che materiale elettrico.

Falsi prodotti griffati venduti da stranieri

Nel primo blitz, i finanzieri della Compagnia locale hanno posto sotto sequestro 400 articoli di capi di vestiario e pelletteria, posti in vendita da extra-comunitari in forma itinerante. Tutti i prodotti recavano false riproduzioni di emblemi di note griffes dell’alta moda italiana ed internazionale. Per i venditori in questione sanzioni amministrative e segnalazione all’Autorità giudiziaria.

Materiale elettrico non sicuro ritirato

Nella seconda operazione della Guardia di Finanza, mirata al contrasto della commercializzazione di prodotti “non sicuri”, sono stati invece sequestrati 350 articoli di vario tipo fra materiale elettrico e plastico, non rispondenti agli standard normativi di sicurezza . Li avevano posti in vendita operatori economici del litorale sambenedettese e dei comuni limitrofi. Le attività di verifica sul territorio, da parte della Fiamme gialle continueranno.