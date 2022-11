San Benedetto del Tronto, terremoto: da domani scuole regolarmente aperte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Nei comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra Marittima e Monteprandone, nella giornata di oggi, mercoledì 9 novembre è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a seguito della forte scossa di magnitudo 5,7 che ha colpito diverse località del Piceno questa mattina alle 7:07.

Nella giornata di oggi sono state effettuate le diverse verifiche e sopralluoghi all’interno dei diversi edifici scolastici del Piceno.

Dall’esito è emerso che non ci sono criticità ne segni di lesioni a seguito della scossa di terremoto di questa mattina, nelle diverse scuole interessate.

Via libera quindi alla riapertura delle scuole e al regolare svolgimento delle lezioni a partire da domani, giovedì 10 novembre. Stesso esito anche per quanto riguarda i diversi edifici comunali.

Ciò non esclude però la massima attenzione. Per questo, per le prossime 24 ore continuerà a rimanere attivo il COC (centro operativo comunale).