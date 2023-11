San Benedetto del Tronto, Lia Sebastiani è il nuovo assessore alla cultura

Il sindaco Spazzafumo ha scelto la docente per sostituire Lina Lazzari, che si era dimessa appena un mese fa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A un mese, circa, dalle dimissioni di Lina Lazzari, il Comune di San Benedetto del Tronto ha un nuovo assessore alla cultura. Si tratta della giovane Lia Sebastiani, annunciata proprio in queste ore dal sindaco rivierasco Antonio Spazzafumo. La nuova amministratrice, nei prossimi giorni, verrà presentata alla città e alla stampa nel corso di un’apposita conferenza. Dopo un’analisi complessiva focalizzata sulle competenze personali e sui progetti prioritari per il benessere culturale di San Benedetto, dunque, il sindaco l’ha scelta e l’ha presentata sia alla giunta comunale che ai consiglieri di maggioranza.

Il curriculum

Laureata in ‘Traduzione e Processi Interlinguistici’, la professoressa Sebastiani è docente di Accoglienza Turistica all’istituto d’istruzione superiore ‘Ulpiani’ di Ascoli. Cultura, pari opportunità, inclusione sociale, pubblica istruzione e università: queste le deleghe che saranno assegnate al nuovo assessore. «La professoressa Sebastiani porta con sé un bagaglio di esperienze, anche in ambito internazionale, e una visione innovativa che saranno elementi fondamentali per arricchire la vita culturale della nostra comunità – spiega il sindaco Antonio Spazzafumo –. Sono sicuro che questa scelta contribuirà a consolidare e potenziare ulteriormente l’offerta culturale di San Benedetto del Tronto».