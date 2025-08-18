A San Benedetto del Tronto fa tappa l’International Street Food

Un weekend di stand e truck per un vero viaggio nei sapori e nelle tradizioni, capace di coinvolgere ogni fascia d’età

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 22 al 24 agosto 2025, San Benedetto del Tronto si trasformerà in un grande palcoscenico del gusto: l’International Street Food, gradito evento enogastronomico, farà tappa nel Viale delle Tamerici ex Bocciofila, portando con sé i profumi, i sapori e le atmosfere di un viaggio culinario intorno al mondo.

La manifestazione, ideata e guidata con passione da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada), noto come il “Re dello Street Food”, rappresenta un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire e vivere il cibo in modo autentico, conviviale e internazionale.

Con oltre 200 tappe previste in tutta Italia per l’edizione 2025, l’International Street Food si conferma una delle realtà più dinamiche e coinvolgenti del panorama gastronomico nazionale. Ogni tappa è un evento a sé, e quella di Sabaudia si preannuncia speciale: un lungo weekend dedicato ai sapori, all’incontro tra culture e al divertimento.

Un festival che unisce gusto e spettacolo

Tra gli stand e i truck, i visitatori potranno assaporare un’incredibile varietà di proposte culinarie: dalle tradizionali bombette pugliesi alle specialità messicane, i gustosissimi hamburger di Cinta Senese, senza dimenticare i classici arrosticini abruzzesi, le olive ascolane lavorate a mano, il churros, la pasta mantecata, il pulled pork, le fritture di Don Fritto, lo smash burger…

Ad accompagnare il tutto, una curata selezione di birre artigianali italiane, europee e internazionali.

«Portare l’International Street Food a San Benedetto del Tronto è per noi motivo di grande soddisfazione – dichiara Alfredo Orofino, anima e mente dell’iniziativa –. Ogni tappa è un momento di festa, condivisione e scoperta. Vogliamo offrire qualcosa di più di una semplice degustazione: un vero e proprio viaggio nei sapori e nelle tradizioni, capace di coinvolgere ogni fascia d’età. E San Benedetto del Tronto, con la sua accoglienza e la sua vocazione turistica, è la cornice perfetta per accogliere il nostro evento».

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la SBTTURISM di San Benedetto del Tronto e sarà ad ingresso gratuito.

Orari di apertura al pubblico: venerdì 22, agosto: 18-24; sabato 23 e domenica 24 agosto: 12-24.