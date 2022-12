San Benedetto del Tronto, incidente mortale in A14. Perde la vita un camionista

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente mortale nel pomeriggio lungo l’autostrada A14 fra i caselli di San Benedetto del Tronto e Grottammare (corsia sud). A perdere la vita un camionista, Sergio Mazzagufo, 61 anni, originario di Centobuchi. Erano circa le 15.30, la collisione all’interno della galleria Montesecco fra due mezzi pesanti. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che è intervenuta ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti: per l’autista di uno dei mezzi pesanti coinvolti il personale sanitario ne ha costatato il decesso. Successivamenteè stata messa in sicurezza l’intera area dell’intervento. Sul posto 118 e polizia stradale .