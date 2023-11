San Benedetto del Tronto, Elvira Polidori compie 100 anni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il sindaco Antonio Spazzafumo ha portato gli auguri a nome di tutta San Benedetto del Tronto alla signora Elvira Polidori, che sabato 25 novembre ha compiuto 100 anni.

Figlia di Germano Polidori, noto imprenditore del settore delle forniture edilizie, Elvira da giovane aveva studiato Lettere all’Università Cattolica di Milano. Dopo la laurea, intraprese la carriera d’insegnante che interruppe poi per dedicarsi alla famiglia.

Dal matrimonio con Alessandro Ascolani sono nati quattro figli, una delle figlie purtroppo venuta a mancare in età adolescenziale.

Sempre piena di entusiasmo e dall’indole determinata a dedicarsi a qualunque attività con il massimo impegno possibile – ne è la prova l’ottenimento della patente nautica per poter portare i figli e i loro amici in gita in barca nelle belle giornate d’estate – Elvira ha condotto una vita assai attiva fino alla tarda età.

Oggi, accudita dalla figlia Marina, pur con le difficoltà tipiche dell’età, Elvira è una donna innamorata della vita, facile al sorriso e dotata di grande ottimismo.