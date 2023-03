San Benedetto del Tronto, al via la pulizia della spiaggia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La città di San Benedetto del Tronto si prepara alla stagione estiva. Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione operativa con funzionari comunali, rappresentanti di Picenambiente e degli operatori economici per definire tempi e modi della pulizia dell’arenile e dei servizi di raccolta differenziata per alberghi e stabilimenti balneari.

La pulizia della spiaggia partirà lunedì 27 marzo per concludersi entro il 13 maggio. Dopo quella data si lavorerà sulle spiagge a nord del bacino portuale fino al confine con Grottammare. Mezzi e personale di Picenambiente porteranno via i rifiuti, livelleranno l’arenile e lo rastrelleranno meccanicamente, provvederanno alla risagomatura delle foci di canali e torrenti. È necessario dunque sgombrare l’arenile da imbarcazioni e altro materiale: quello rinvenuto sarà rimosso e avviato allo smaltimento. Ai concessionari, in particolare, si raccomanda mantenere libero il proprio tratto di spiaggia da reti di protezione, passerelle e altri materiali in modo da poter consentire un intervento ottimale.

Per rendere più agevole lo smaltimento di rifiuti ingombranti e potature degli stabilimenti balneari, il Comune ha inoltre individuato quattro giorni in cui sarà possibile, tra il pomeriggio e la sera, posizionare il materiale da smaltire sul marciapiede del lungomare (ovviamente separando le due tipologie di materiali). I giorni per il conferimento saranno le domeniche 2, 16 e 30 aprile, 14 e 26 maggio.