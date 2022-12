San Benedetto, arriva il “bonus bollette” per sostenere le famiglie in difficoltà

SAN BENEDETTO – Bonus bollette: il comune di San Benedetto e Bim stanziano 170mila euro a sostegno delle famiglie. Le domande per il contributo dovranno pervenire entro il 30 dicembre 2022.

Il comune di San Benedetto del Tronto ha avviato il bando per l’erogazione del cosiddetto “bonus bollette”, un contributo una tantum in favore delle famiglie residenti nel territorio comunale e destinato al pagamento delle utente domestiche di luce e gas. Per il 2022 il fondo dedicato alla misura assistenziale ammonta a 170mila euro di cui 70mila provenienti da fondi comunali e 100mila erogati con il contributo del Consorzio del Bacino Imbrifero del Fiume Tronto – Bim.

«L’agevolazione è rivolta alla famiglie con reddito Isee fino a 10mila e prevede un contributo erogato in maniera proporzionale al reddito certificato e al numero di componenti del nucleo familiare, fino a un massimo di 300 per famiglia», spiega l’amministrazione.



Per ottenere il contributo, la richiesta dovrà essere presentata dal componente del nucleo familiare a cui sono intestate le utenze domestiche. In caso di compresenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio, solo uno di questi potrà fare richiesta dell’agevolazione.

Le domande dovranno essere presentante entro le 12 di venerdì 30 dicembre 2022, esclusivamente online, dalla pagina dedicata del sito istituzionale del Comune (percorso L’Amministrazione → Servizi on-line → Contributo utenze 2022), e accedendo con credenziali Spid con la Carta d’Identità Elettronica oppure con la Carta Nazionale dei Servizi. In relazione al numero di domande che perverranno, gli importi del bonus potranno essere rimodulati fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Ulteriori informazioni e il testo completo del bando sono disponibili sul sito istituzionale del Comune.