L'arresto da parte dei carabinieri è avvenuto a Grottammare. In carcere per pochi giorni

ASCOLI PICENO – Non aveva finito di scontare il suo debito con la giustizia. Ma lui nemmeno se lo ricordava più. Perché il reato era stato commesso nel 1997 e ‘autore si muoveva liberamente lungo la Riviera delle Palme. Ma proprio il giorno di Ferragosto è stato individuato e fermato dai carabinieri a Grottammare. Protagonista della vicenda un uomo di 44 anni di San Benedetto.

Trasferito in carcere per pochi giorni

Doveva scontare ancora alcuni giorni di reclusione, per un furto aggravato in concorso avvenuto 24 anni fa. E infatti su di lui pendeva ancora un ordine di carcerazione emesso della Corte di Appello di Ancona. A seguito di un controllo, i militari lo hanno individuato ed arrestato. E subito dopo condotto direttamente nel carcere di Marino del Tronto, ad Ascoli. Davvero un brutto Ferragosto per il 44enne, che se non altro finirà a breve di regolare i conti con la giustizia.