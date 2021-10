San Benedetto, anziano trovato morto in auto. Aveva ferite alla testa

Il ritrovamento del cadavere è avvenuto la notte scorsa nella rierva Sentina, vicino al Tronto. Non si esclude alcuna ipotesi: indaga il Commissariato locale

ASCOLI- Un uomo di 78 anni, S.F. le sue iniziali, originario di Fermo, è stato trovato morto in auto a San Benedetto. La vettura dove si trovava il cadavere è stata rinvenuta a Porto d’Ascoli, nella zona della Riserva della Sentina. Era parcheggiata a bordo di una strada vicino al corso del fiume Tronto. Il corpo presentava delle ferite alla testa.

Ancora da chiarire le cause del decesso. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi. Al lavoro sul caso ci sono gli agenti del Commissariato sambenedettese. La Procura di Ascoli ha aperto un’ inchiesta sulla vicenda e disposto un’autopsia. Dall’esame autoptico che si dovrebbe tenere questa mattina, si capirà meglio come l’anziano sia arrivato alla morte.