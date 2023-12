San Benedetto, aggredirono turisti fuori dalla discoteca: 4 Dacur e un foglio di via

ASCOLI – Alcuni giorni fa, al termine di alcuni mesi di indagine, il Questore della Provincia di Ascoli Piceno, Simonelli, su proposta della Divisione Anticrimine ha emesso nei confronti di 5 cittadini (4 extra comunitari ed 1 italiano) il provvedimento di D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso nelle Aree del Centro Urbano) ed un foglio di via obbligatorio.

La notte del 12 agosto scorso, nel centro cittadino di San Benedetto del Tronto, i 5 soggetti si sono resi colpevoli di lesioni aggravate commesse con oggetti atti ad offendere. Nella circostanza hanno aggredito per futili motivi una comitiva di turisti all’uscita di una discoteca, cagionando a due di loro lesioni guaribili in giorni 7 e giorni 10.

Con tali provvedimento il Questore ordina ai soggetti di non accedere alla zona centrale e al lungomare di San Benedetto del Tronto dalla ore 20 alla ore 06 di ogni giorno per un periodo complessivo di un anno ciascuno, mentre al destinatario del foglio di via e stato fatto divieto di ritorno nel predetto comune per due anni.