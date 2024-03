Il bel gesto della Samb: uova di Pasqua e sorrisi ai bimbi ricoverati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un gesto speciale, quello compiuto dalla U.S. Sambenedettese. La società rossoblù, infatti, che milita nel girone F del campionato di Serie D, in vista della Pasqua ha deciso di regalare un sorriso ai bambini ricoverati all’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto. Una delegazione, guidata dal presidente Vittorio Massi, ha portato in dono ai piccoli pazienti dei gadget della Samb, ma anche le Uova di cioccolato e soprattutto tanta gioia. Oltre al presidente, presenti anche alcuni giocatori della prima squadra e diversi membri della dirigenza, i quali hanno distribuito affetto e regali a tutti i bambini.

L’obiettivo

«Con questa iniziativa – ha spiegato Massi -, la Samb desidera aiutare i piccoli pazienti ad affrontare con maggiore serenità il ricovero in ospedale in questo periodo di festa, regalando allegria e positività nell’ambiente sanitario. Un ringraziamento speciale per l’accoglienza alle dottoresse Nicoletta Natalini, direttrice dell’Ast picena, e Fiorella De Angelis, presidente dell’Ordine dei medici». «E’ stato bello ricevere gli auguri di buona Pasqua all’ospedale di San Benedetto da parte della Samb – ha proseguito la direttrice Natalini -. Oltre ai piccoli ricoverati in pediatria, la squadra ha incontrato pure una rappresentanza degli operatori sanitari. Grazie, a nome di tutto il personale e dei pazienti, al presidente Vittorio Massi, al dirigente Aldo Mosca e ai calciatori Leonardo Pezzola e Nazareno Battista».