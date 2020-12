Samb sconfitta a Cesena. Secondo stop di fila, difesa da rivedere

La Samb era attesa a Cesena da una gara molto difficile, contro uno degli avversari più in forma del torneo, che aveva totalizzato ben 14 punti nelle ultime 6 gare.

Al “Manuzzi”, si è vista ancora una volta una buona Samb, che ha gettato però al vento nuovamente dei punti preziosi, punita al 91’ dopo aver sprecato alcune occasioni in avanti e concesso troppo in difesa. Cesena subito in vantaggio al 2’ con Steffè che porta in vantaggio i padroni di casa grazie ad un cross di Capanni. La Samb si getta in avanti alla ricerca del pareggio, con alcune conclusioni dalla distanza di Angiulli, ma l’estremo difensore cesenate Nardi si fa trovare sempre pronto. Al 40’ Maxi Lopez, sfortunato, è fermato dal palo dopo una bella giocata personale. Nella ripresa, la Samb alza ancora i ritmi alla ricerca del pareggio, che arriva al 71’ con Lescano, di testa, grazie anche alla complicità del difensore bianconero Favaro che, sulla linea di porta, tocca la palla. Samb ancora in avanti alla ricerca dei 3 punti, con le conclusioni di Lescano, clamorosa la sua occasione, Botta e Bacio Terracino. Quando la gara sembra scivolare verso la conclusione, arriva invece la rete dei padroni di casa, al 91’, grazie ad un contropiede ficcante di Favale, concluso in rete da Zecca. Samb che torna dunque da Cesena senza punti, seconda sconfitta consecutiva ancora dopo una buona gara.

Maxi Lopez sfortunato, centra il palo dopo una bella conclusione

Questo il tabellino del match del “Manuzzi”:

CESENA-SAMBENEDETTESE 2-1

CESENA (4-3-3) Nardi; Longo, Ricci (34′ st Munari), Maddaloni, Favale; Petermann, Steffè, Collocolo (21′ st Capellini), Russini (24′ PT Zecca), Capanni (21′ st Koffi) Bortolussi A Disposizione Satalino, Fabbri, Sala, Aurelio, Zecca, Caturano, Munari, Nanni, Koffi, Campagna, Capellini, Fabbri. Allenatore Viali

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2) Nobile; Enrici, Cristini, Di Pasquale (43′ pt Biondi); Masini, Shaka Mawuli, Angiulli, Malotti; Botta; Nocciolini (21’st Bacio Terracino), Maxi Lopez (21′ st Lescano). A disposizione Laborda, Biondi, Trillò, Chacon, D’angelo, Rocchi, Serafino, Mehmetaj, Bacio Terracino, De Ciancio, Lescano, Liporace. Allenatore Zironelli

ARBITRO: Fontani Federico di Siena (Fontemurato di Roma e Ciancaglini di Vasto; IV uomo Nicolini di Brescia

RETI: 2′ Steffè, 71′ Lescano, 91′ Zecca

NOTE: Ammoniti: Collocolo, Biondi, Petermann, Cristini. Recupero: 3′ pt

I giocatori di casa festeggiano la rete del vantaggio

Questo il commento del centrocampista Giacomo Biondi: «Nel primo tempo, nei primi 15’ siamo partiti un po’ contratti, loro hanno avuto diverse occasioni, tra cui quella della rete. Poi ci siamo svegliati, creando tanto. Nel secondo tempo, loro sino alla rete finale erano morti, poi è venuto quel gol, purtroppo è andata così. Prendiamo le cose positive di questa gara e andiamo avanti, cercando di migliorare pensando alla gara di mercoledì con la Virtus Verona, cercando di concludere l’anno nel migliore dei modi. Abbiamo creato tanto, non si può dire niente ai ragazzi e non c’è niente da recriminare, dobbiamo solo essere più cattivi sotto porta».