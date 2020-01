La Samb pareggia con l’Arzignano a Vicenza, ora il derby con la Fermana al “Riviera delle Palme”

La Sambenedettese torna a casa dalla trasferta di Vicenza con l’Arzignano con un solo punto. Orfana degli squalificati Angiulli e Cernigoi, i rossoblu riescono a recuperare il gol di Bigolin, giunto al minuto ’36, con Grandolfo al ‘56, sicuramente il migliore in campo dei suoi.



Nel finale arrivano a sfiorare anche il 2-1 con Volpicelli, ma non riescono a sfondare la difesa veneta. Merito anche della matricola veneta che ha disputato una gara molto accorta, difendendo con le unghie il risultato finale dopo che la Samb aveva ripreso il controllo della gara. I veneti mantengono la terzultima posizione in classifica in piena zona Play-Out, a quota 21 punti insieme ad Imolese e Gubbio. Rimane un po’ di rimpianto per gli uomini di mister Montero, anche se il punto conquistato permette comunque ai rossoblu di rimanere ancora dentro la zona Play-Off in 9° posizione, con 33 punti.

Queste le parole del centrocampista sambenedettese ex Olbia, Marco Piredda: ≪Bisognava metterci il massimo impegno per pareggiare la partita, anche perché abbiamo avuto tante occasioni per pareggiare e c’è stata un po’ di sfortuna. Alla fine ce l’abbiamo fatta. Nel finale abbiamo anche provato a vincerla, c’è stata una grande occasione con Emiliano (Volpicelli, ndr) ma non ci siamo riusciti. Noi continuiamo ad allenarci dando il massimo, ci rifaremo alla prossima. Sono molto contento della mia prestazione, contentissimo. Oggi era importante non perderla, ora pensiamo alla prossima e lavoriamo per arrivarci al 100%≫.

Il centrocampista della Sambenedettese Marco Piredda

Dopo il turno odierno infatti, la Samb è attesa dal derby con la Fermana al “Riviera delle Palme”, che andrà in scena nel posticipo di lunedì 3 febbraio alle ore 20:45, in diretta su RaiSport.

Un derby tra due squadre in grande difficoltà, visto che anche i canarini sono a secco di vittorie da diversi turni con la classifica che li vede solo un gradino sopra la zona Play-Out a 23 punti insieme al Ravenna. Sarà importante come sempre, il calore del pubblico che, in un momento delicato come questo, dovrà tornare ad essere il dodicesimo uomo in campo.