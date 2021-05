Samb, Montero: «Stiamo lavorando per arrivare nelle migliori condizioni ai Play-Off»

Samb al lavoro nonostante le problematiche ormai note in vista della gara di domani pomeriggio 2 maggio, ultima di campionato, alle ore 15 a Padova, contro la prima della classe, in lotta con la pari classifica Perugia per la promozione in B.

Dopo la classica rifinitura del sabato mattina, mister Montero si è espresso così: «Noi vogliamo mantenere questa posizione. Sappiamo che loro si giocheranno tutto, guardando anche a quello che accadrà a Salò. Noi andremo come sempre per cercare i 3 punti che ci diano il miglior piazzamento nella griglia Play-Off nonostante i punti tolti, anche se pensavamo fossero di più. Dobbiamo continuare a prepararci così, al massimo, perché l’obiettivo è anche quello di poterci arrivare nelle migliori condizioni. Con Rossi e Liporace squalificati, inserirò Scrugli e Trillò. Per fortuna, chi entra continua a far bene, non facendo mai sentire la mancanza degli assenti, e questo è un merito tutto loro, per come si sono allenati e per come stanno affrontando una situazione così difficile. Non mi voglio ripetere, ma voglio ancor fare i complimenti alla mia squadra per questo. Continuiamo con questa positività, che la città ancora ci trasmette grazie all’incitamento dei suoi tifosi. Si è creata ormai una chimica speciale che senti dappertutto, anche quando vai al supermercato».

Per quanto riguarda l’infermeria, continua ancora il mister rossoblù, «Abbiamo fermi ancora Padovan, Maxi Lopez e Domizzi. Rientreranno, già a competa disposizione, Lombardo e Bacio Terracino, così come D’angelo, già rientrato dal problema alla caviglia. Anche Maxi comunque rientrerà a breve. Conto di avere ormai tutti disponibili per i Play-Off».

Il Direttore Tecnico dei rossoblù Gianni Improta

Campionato che si deciderà domani quindi, sia al vertice sia in coda. A questo proposito, sono arrivate alla Samb le parole pronunciate dal DG del Perugia Gianluca Comotto, che ha parlato, riferendosi allo scontro Padova-Samb, di mancanza di regolarità del torneo, visto che una squadra come la Samb, molto vicina ad un fallimento, sarebbe chiamata a decidere il torneo, incontrando l’altra capolista Padova. A questo proposito è arrivata, secca, la risposta del Direttore Tecnico della Samb Gianni Improta: «Ognuno è artefice del proprio destino. Ciascuno dovrebbe pensare alla propria squadra, alle proprie partite e ai risultati che sul campo si conseguono. Già, il campo: quello che noi stiamo onorando con dignità e professionalità per noi stessi, ovviamente, e per una città, una tifoseria intera che non si è tirata indietro per sostenerci non solo a parole, ma anche con risorse. È sotto gli occhi di tutti il nostro impegno, domenica dopo domenica. E le vicende extra campo non ci interessano: ci siamo stretti, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo conquistato i Play-Off che volevamo a ogni costo, come giocatori e come uomini. Se poi qualcuno cerca di denigrarci e di insinuare dubbi sul nostro impegno e, fatto gravissimo, sulla professionalità di ciascuno di noi solo per cercare di trarne un vantaggio personale non ci stiamo e rispediamo al mittente quanto dichiarato».

Arbitrerà la gara dell’”Euganeo”, il Sig.Francesco Cosso di Reggio Calabria. Assistenti Claudio Barone di Roma 1 e Khaled Bahri di Sassari. Quarto ufficiale, Daniele Perenzoni di Rovereto.