Samb, Montero: «Settimana tranquilla. Pensato solo a lavorare in vista del derby»

È stata una settimana particolare quella che ha attraversato la Sambenedettese, che ha lavorato molto in vista del derby con la Vis Pesaro, in programma domani 14 marzo alle ore 17:30. Se da una parte, è arrivata una vittoria scacciacrisi con l’Arezzo dopo l’ottimo punto di Perugia, che ha riportato il sereno dal punto di vista dei risultati, dall’altra, dopo le rassicurazioni del Presidente Serafino in merito alla stabilità finanziaria della società, sono arrivate le dure parole del capitano della Samb Maxi Lopez, che ha invece rinnegato il presidente, parlando di scarsa chiarezza da parte del Club e di una situazione divenuta pesante.

Mister Montero, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha affrontato sia l’argomento squadra che quello extra-calcistico: Questo il suo pensiero: «Penso che sia stata una settimana tranquilla. Sulle vicende extra-calcistiche, i giocatori hanno fatto un comunicato come lavoratori. Non vedo niente di grave in merito al comunicato, che non è stata un’iniziativa individuale, ma di gruppo. Come staff, siamo contenti per come si è allenata la squadra. Ripeto, non è una vicenda che ha riguardato un singolo, a livello personale, ma tutto il gruppo, quindi non vedo il problema e come queste situazioni possano influenzare singolarmente un giocatore. Questi problemi possono accadere in tutti i lavori del mondo. Personalmente, io penso solo a lavorare e non mi sento affatto condizionato».

L’estremo difensore rossobù Nobile, tornato titolare dopo un periodo difficile

Tornando alla gara di domani con la Vis, il mister la pansa così: «Loro arrivano da un momento molto positivo. La Vis è una squadra forte fisicamente, sono bravi anche sulle palle ferme. La nostra squadra però sta crescendo, stiamo bene fisicamente, anche se si vedrà solo domani alle 17:30 come risponderà sul campo. Stiamo bene anche a livello mentale, ci siamo allenati bene, mi sento di confermare questo. I giocatori sono adulti, hanno già affrontato situazioni particolari e ci sanno convivere. Per quanto riguarda Nobile, ho lasciato gestire la sua posizione ai preparatori Visi e Mancini. Mi fido di loro e gli lascio gestire la situazione, poi decidiamo insieme il giorno della gara. Anche se non sono un grande intenditore di portieri, posso dire che ci ha salvato tante volte. Lo vedo comunque molto allegro in allenamento, certamente più tranquillo. Dovremo andare a fare una bella gara a Pesaro, contro una squadra in salute».

Per il match di domani al “Tonino Benelli”, designato il signor Davide Di Marco, appartenente alla sezione di Ciampino. Tra i rossoblù, indisponibili Padovan, Lombardo, Di Pasquale e Trillò.