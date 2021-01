La Samb compie l’impresa a Gubbio. Vince in rimonta, in inferiorità numerica

La Samb era impegnata oggi in una gara insidiosa al “Barbetti” di Gubbio, contro una formazione, quella di Torrente, partita in mezzo a tantissime difficoltà, ma che ha saputo risalire la china, tirandosi fuori dalla zona Play-Out.

Ne è venuta fuori una gara incredibile, dai mille volti, con la Samb andata in svantaggio già al 17’ per opera di una punizione dell’umbro Pasquato, in cui Nobile è apparso molto incerto. Gli uomini di Zironelli hanno ripreso a giocare, cercando la rete del pareggio, ma la prima frazione di gioco si chiude con il Gubbio avanti. Nella ripresa, la Samb ha spinto sempre più forte per arrivare al pareggio, ma al 59’ è arrivata un’altra tegola. De Ciancio infatti, atterra Malaccari, beccandosi il secondo giallo, lasciando la Samb in 10 nel momento cruciale della gara. Zironelli mette forze fresche in campo, cercando di rimettere comunque in piedi la gara. Il pareggio infatti, arriva al 69’, grazie ad un’autorete dell’umbro Formiconi, che insacca nella propria porta cercando di anticipare Lescano, pronto a calciare in rete. Le emozioni non finiscono però, perché D’Angelo, all’85’, mette a segno il punto decisivo, sullo sviluppo di un calcio d’angolo battuto da Botta che allunga per Fazzi. Cross di quest’ultimo per D’angelo che insacca, regalando 3 punti d’oro alla Samb.

Il centrocampista D’Angelo, decisivo oggi a Gubbio

Questo il tabellino della gara:

GUBBIO-SAMBENEDETTESE 1-2

GUBBIO: Cicchietti, Formiconi, Uggé, Pasquato (77′ Pellegrini), De Silvestro (68′ Cinaglia), Ferrini, Signorini (50′ Munoz), Malaccari, Sainz (77′ Fedato), Gomez, Qukhadda. A disposizione: Zamarion, Elisei, Migliorelli, Serena, Pellegrini, Hamilili, Cinaglia, Munoz, Fedato.

Allenatore Torrente.

SAMB: Nobile, Trillò, D’Ambrosio, Enrici, Nocciolini, Botta, Cristini, Fazzi, Angiulli, De Ciancio, Lescano. A disposizione: Laborda, Fusco, Biondi, Di Pasquale, Chacon, D’Angelo, Serafino, Mehmetaj, Bacio Terracino, De Goicoecea, Liporace.

Allenatore Zironelli.

MARCATORI: 17′ Pasquato, 69′ autorete Formiconi, 85’ D’Angelo.

AMMONITI: Ferrini, Formiconi, De Ciancio (2), D’Ambrosio, Malaccari, Cinaglia.

ESPULSI: De Ciancio al 59’.

ARBITRO Mattia Pascarella da Nocera Inferiore. Assistenti Orazio Luca Donato, di Milano e Francesco Valente, di Roma 2.

Mister Zironelli, dal suo arrivo la Samb ha cambiato decisamente marcia

Mister Zironelli soddisfatto a fine gara della prestazione dei suoi, che raggiungono oggi la quinta posizione in classifica, in attesa delle altre gare: «Per come si era messa la gara non era semplice, ma siamo stati sempre tranquilli e calmi. Penso che la vittoria sia stata meritata. In 10 contro 11, vincere così mi emoziona solo a pensarci. Siamo andati sotto su un infortunio che può anche capitare. Nel secondo tempo, Botta è stato molto bravo e più concreto, mostrandosi pericoloso e provocando l’autogol. Poi grazie a D’Angelo, ancora una volta decisivo, elemento importante che stavamo aspettando, abbiamo portato a casa la vittoria. Oggi sono stati comunque tutti perfetti».

Queste invece le parole dell’uomo del match D’Angelo:«La differenza la fa la mentalità. Ho letto di tutto in queste settimane. Io sono un professionista e qualsiasi sia il mio minutaggio devo fare il massimo. Personalmente sono molto contento, perché i miei 3 gol hanno fruttato 9 punti. Sono super soddisfatto di me stesso, anche se il D’Angelo vero ancor non lo avete ancora visto. Dedico la vittoria alla mia famiglia ed ai miei bimbi».