Salario minimo e sanità: il Pd piceno alla manifestazione di Roma

ASCOLI – La sanità pubblica, il salario minimo e il diritto alla casa. Queste le tre motivazioni che porteranno il Pd piceno a partecipare, in massa, alla manifestazione in programma sabato a Roma organizzata dalla segreteria nazionale del Partito Democratico. ‘Per un futuro più giusto, l’alternativa c’è’: è questo il titolo della mobilitazione, che andrà in scena per tutto il pomeriggio a piazza del Popolo, con la presenza di tantissimi esponenti e simpatizzanti del centrosinistra provenienti da ogni parte d’Italia.

L’appello del Pd ascolano

«Per agevolare la partecipazione – spiega il responsabile dell’organizzazione Pierpaolo Rosetti -, il Pd piceno ha organizzato dei pullman dal territorio che si stanno velocemente riempiendo. Mi preme ricordare che la manifestazione è aperta a tutti coloro che vogliono un futuro più giusto, difendere la pace e i diritti civili e sociali, la sanità pubblica, il diritto alla casa, che chiedono un salario minimo nonché la salvaguardia del pianeta».

Tra i partecipanti ci sarà anche Francesco Ameli, segretario provinciale del Pd ascolano. «Saremo lì per far sentire, forte, la nostra voce – spiega il consigliere comunale -. Saremo lì anche per la giustizia sociale e per quella climatica. Parteciperemo per difendere la sanità pubblica e le istituzioni, per ribadire che il salario minimo è necessario e che non si può fare cassa sui poveri, per opporci alla riforma costituzionale che è una pericolosa arma di distrazione di massa. Vogliamo anche mobilitarci per la pace, a tutela di tutti i civili – conclude Ameli -. Saremo lì, tutte e tutti, insieme, per un futuro più giusto».