Russell Crowe ha origini ad Ascoli, la rivelazione che fa esultare tutta la città

ASCOLI – In città, in queste ore, non si parla d’altro. L’attore Russell Crowe ha origini ascolane. Quello che inizialmente sembrava uno scherzo diffuso attraverso i social è pura realtà. A confermarlo è stata la stessa star del cinema, che ha pubblicato sulla piattaforma X i risultati delle ricerche compiute sulle origini della sua famiglia. Ebbene, nell’albero genealogico del ‘Gladiatore’ spunta anche dna italiano. Premio Oscar come miglior attore protagonista nel 2001 per avere interpretato il ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film ‘Il gladiatore di Ridley Scott’, Russell Crowe potrebbe essere invitato ad Ascoli nel corso dell’anno.

Il post

«È da molto tempo che cerco di rintracciare i miei antenati italiani – ha spiegato l’attore con un post -. Racconti familiari folcloristici ed errori di ortografia mi avevano portato a imboccare binari sbagliati. Si scopre che il mio trisavolo da parte di madre, che viaggiò in Nuova Zelanda nel 1864, si chiamava Luigi Ghezzi. Nato nel 1829 ad Ascoli Piceno, Marche, figlio di Augustine e Annunziata, nata a Parma. Luigi aveva lavorato in Argentina, aveva preso una nave per l’India, aveva fatto naufragio ed era finito a Città del Capo in Sudafrica. Mentre si trovò lì incontrò e sposò Mary Ann Curtain e emigrarono in Nuova Zelanda». Entusiasta per la notizia, e non potrebbe essere diversamente, il sindaco Marco Fioravanti. «Un gladiatore in parte ascolano – esulta sui social il primo cittadino -. Che dire, la nostra è una città da premio Oscar».