Rubano le offerte durante la messa: furto nella chiesa di Grottammare

GROTTAMMARE – Ormai non c’è più rispetto per niente. Non è solo un modo di dire, ma la triste realtà dei fatti, visto che si è perfino arrivati a rubare in chiesa durante le messe. È quanto accaduto ieri, domenica 29 gennaio, a Grottammare, nella riviera picena, nella parrocchia Gran Madre di Dio. Mentre il parroco celebrava la messa domenicale delle undici, infatti, è avvenuto un furto all’interno degli uffici della stessa parrocchia cittadina.

L’appello

Il parroco don Roberto Melone, deluso per quanto avvenuto, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook le immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza, lanciando un appello ai fedeli. “Questi loschi personaggi, oggi, mentre la comunità celebrava l’Eucarestia, tra le 11.10 e le 11.18, hanno rubato in parrocchia – ha scritto il sacerdote -. Se qualcuno avesse visto qualcosa a riguardo, può segnalarlo in privato o alle forze dell’ordine». Dalle immagini si notano due persone, vestite di nero con i cappucci in testa e mascherine sul volto. Una volta entrati nella canonica, i ladri hanno portato via le offerte dei fedeli e altri contanti che il sacerdote aveva preparato per effettuare dei pagamenti. Il parroco, ovviamente, si è accorto dell’accaduto appena terminata la messa, facendo rientro nei locali parrocchiali. Don Roberto ha trovato la porta aperta, consapevole invece di averla chiusa prima dello svolgimento della funzione religiosa. Accortosi della sparizione del denaro, ha immediatamente chiamato i carabinieri, che stanno indagando per risalire all’identità dei ladri.