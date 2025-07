Riviera picena sott’acqua: auto bloccate nei sottopassi e strade in tilt

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La riviera Picena finisce nella morsa del maltempo tra pioggia e grandine. Ancora una volta. E i danni sono significativi. Strade sommerse e fango ovunque. Questa la situazione in zone come via Botticelli, via Giotto e la salita dei Leoni. Ma anche lungo l’arteria che da Ragnola sale verso Monteprandone. Detriti e colate di terra stanno rendendo difficile la circolazione. Per non parlare del centro cittadino dove addirittura un’auto si è piantata in mezzo all’incrocio bloccando il traffico.

Il sindaco di San Benedetto, Antonio Spazzafumo, ha riunito nel primo pomeriggio di oggi, 28 luglio, il Centro Operativo Comunale – COC alla luce del pesante nubifragio che ha colpito la città nella mattinata. Con l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini erano presenti rappresentanti della Polizia Locale, degli uffici tecnici comunali, dei Vigili del Fuoco. Questi ultimi alle 15.30 avevano in coda 50 interventi più altri 140 differibili. E questo mentre dal Centro Funzionale della Protezione civile regionale avvisavano della possibilità di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo con nuove precipitazioni, anche intense, dal tardo pomeriggio.

L’amministrazione spiega che: «Il problema più urgente da affrontare è quello dei sottopassi impraticabili, soprattutto quelli con luce tale da consentire il passaggio di mezzi di soccorso. Una squadra di Protezione civile dotata di motopompe è all’opera per ripristinare il sottopassaggio di via Doria, poi toccherà agli altri mentre quello di via Monfalcone è stato riaperto. Un’altra squadra di Protezione civile sta intervenendo in alcune situazioni particolarmente critiche in locali privati. La strada di Valle del forno è stata chiusa per un cedimento della sede stradale poco oltre il tracciato autostradale, chi deve dirigersi verso Acquaviva deve percorrere itinerari alternativi.

Per la nottata fra lunedì e martedì e per la mattinata successiva la Protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla: sono previste ancora precipitazioni a carattere di rovescio o di temporale che, localmente, potranno assumere carattere di forte intensità. Si rinnova l’invito ad evitare ogni spostamento se non strettamente indispensabile».

La situazione nel Piceno

Alcune auto sono rimaste intrappolate nei sottopassaggi della città. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco per tirarle fuori. L’acqua ha invaso marciapiedi e locali a piano stradale. Chi si avventurava a piedi ha notato che l’altezza superava il ginocchio. Chiusi i sottopassi di via Doria, Via Fiscaletti, via Abruzzi, e via Voltattorni. Problemi anche nella zona del lungomare, in via Volta e in alcune traverse che collegano a viale Trieste e viale Marconi.

A San Benedetto e Grottammare i pompieri sono intervenuti non solo dunque per soccorrere automobilisti bloccati nei sottopassi, ma anche per allagamenti negli scantinati ed in alcune attività commerciali. In quest’ultimo caso si è provveduto ad aiutare le persone all’interno ad uscire ed andare in zona sicura.

Ad Acquaviva Picena un fulmine ha colpito una palma, nelle immediate vicinanze di un’abitazione, incendiandola. In via Copernico, sempre a San Benedetto, gli operatori delle fiamme gialle hanno dovuto estinguere l’incendio che ha coinvolto alcuni contatori dell’energia elettrica.

Nel capoluogo vigili del fuoco impegnati per rimuovere piante cadute sulla sede stradale.