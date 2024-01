Riviera picena in lutto, stroncato da un infarto il balneatore Tony Boaretto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un altro terribile lutto, in queste ore, ha sconvolto il Piceno. Un inizio d’anno davvero ‘nero’, questo, per tutto il territorio. Un infarto, la scorsa notte, ha stroncato Antonio Boaretto, conosciuto da tutti come Tony, storico titolare dello stabilimento balneare Miramare a San Benedetto del Tronto. A restare senza parole è stata soprattutto la riviera, dove l’uomo era ovviamente molto conosciuto, ma la scomparsa del 57enne ha gettato nello sconforto tutti coloro che frequentavano il suo chalet.

Il malore

Tony, come detto, sarebbe stato colto da un infarto, nella notte, che non gli ha lasciato scampo. Inutile l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Una morte inaspettata, la sua, visto che l’imprenditore non aveva problemi di salute. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social. Molto conosciuto e stimato in città, Boaretto lascia la figlia Ashia. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Garofano di Grottammare, mentre il funerale si svolgerà domani (mercoledì 17 gennaio) all’interno della chiesa di San Benedetto Martire al paese alto di San Benedetto. Le esequie cominceranno alle 15 e sicuramente nessuno, di coloro che hanno conosciuto Boaretto, vorrà mancare nel portargli l’ultimo e meritato saluto.