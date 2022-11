Riviera in lutto: addio a Floriano Bollettini, era stato vicepresidente della Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La città di San Benedetto è in lutto. E’ morto, infatti, Floriano Bollettini, una delle persone più conosciute della riviera. Si era fatto apprezzare moltissimo nel mondo del calcio, visto che era stato, dal 1963 al 1989, dirigente e vicepresidente della Samb. Ma era noto anche per la sua attività di imprenditore, avendo gestito un’azienda nel settore dell’ortofrutta.

Bollettini aveva compiuto 90 anni proprio pochi giorni fa e, per l’occasione, era stato celebrato da tanti amici e anche da ex giocatori della Samb, ai quali era rimasto profondamente legato. Tra questi, ad esempio, Bruno Ranieri e Maurizio Simonato. Apprezzato e stimato davvero da tutti, l’ex vicepresidente rossoblù continuava spesso a frequentare i tifosi e, più in generale, tutta la città.