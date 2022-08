Si torna in classe ma che mazzata per le famiglie: ad Ascoli contributi dal Comune per i libri scolastici

ASCOLI – “Cara scuola, quanto ci costi”. Con l’imminente ritorno in classe degli studenti, visto che la prima campanella suonerà il 14 settembre, si rinnova anche il grido d’allarme da parte delle famiglie ascolane, costrette a spendere un patrimonio tra libri di testo, zaini, astucci e tutto ciò di cui avranno bisogno i rispettivi ragazzi per poter partecipare alle lezioni. L’aumento vertiginoso dei prezzi che, in Italia, sta riguardando ogni settore, non sembra voler risparmiare neanche il mondo della scuola. E, nel Piceno, la situazione è abbastanza preoccupante.

Le spese

A sostenere le spese maggiori, come sempre, saranno i genitori di quegli studenti che si apprestano a frequentare il primo anno delle superiori. Analizzando le liste fornite dalle cartolibrerie cittadine, infatti, si nota come in alcuni casi si arrivi a spendere anche 700 euro solo per i libri. E’ il caso, ad esempio, dei licei. I genitori di un ragazzo o una ragazza che si appresta a frequentare il classico, infatti, sono chiamati a spendere in media circa 500 euro. Se a tale spesa, poi, si aggiungono anche i costi dei vari dizionari di italiano, latino e greco, la cifra sale fino ai 700 euro. Ovviamente, i dizionari non sono obbligatori e se si vuole risparmiare si riesce a farlo senza eccessive difficoltà. Discorso simile, poi, per il liceo scientifico. Anche in questo caso, calcolatrice alla mano, la spesa richiesta alle famiglie per l’acquisto dei libri scolastici, prendendo in considerazione solo il primo anno di studi, si attesta intorno ai 430 euro, che diventano più o meno 600 se si aggiungono, appunto, i dizionari e i vari manuali consigliati dall’istituto.

L’aiuto

Da parte del Comune di Ascoli, come annunciato dal sindaco Marco Fioravanti e dalla sua giunta, verrà presto pubblicando un bando che prevede proprio un sostegno economico alle famiglie i cui ragazzi frequentano le scuole medie e superiori. Si tratta di fondi destinati a coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 10.632,94 euro. Sono finanziamenti che passano tramite la Regione Marche e l’avviso verrà presentato nel corso dei prossimi giorni. Lo stesso Comune di Ascoli, infine, provvederà a ristrutturare tutta la rete scolastica, dal punto di vista energetico, per fare in modo che si possa risparmiare sulle bollette nei prossimi anni.