Rissa in centro ad Ascoli: daspo urbano per due ragazzi

ASCOLI – Sono stati identificati, dalla polizia, gli autori della rissa avvenuta in centro storico ad Ascoli, nella notte tra domenica e lunedì scorsi. Per due di loro è scattato il daspo urbano. La zuffa aveva coinvolto diversi giovani e in tale circostanza intervenne proprio una volante della polizia, rintracciando alcuni contendenti i quali, noncuranti della presenza dei poliziotti, continuavano a darsele di santa ragione per poi dileguarsi nelle vie limitrofe.

Il divieto

Due di questi, in particolare, avevano opposto resistenza alle forze dell’ordine, minacciando perfino gli agenti. Per i due giovani ascolani, oltre alle conseguenze penali del loro comportamento, è scattato il daspo urbano. Il provvedimento è stato adottato oggi dal questore di Ascoli, Vincenzo Modeo, a carico dei due ragazzi rispettivamente per la durata di sei mesi e un anno. In questo periodo di tempo, gli stessi non potranno accedere o stazionare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici situati nel centro storico di Ascoli dalle 19 alle 6 del mattino. La violazione di tale divieto, fra l’altro, è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. Inoltre, sono in corso ulteriori indagini per identificare gli altri giovani coinvolti nella rissa e non è escluso che, nelle prossime ore, possano essere emessi altri provvedimenti dalla questura di Ascoli.