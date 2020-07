RisorgiMarche al via, ecco la quarta edizione

Presentata questa mattina in videoconferenza la quarta edizione di RisorgiMarche. 18 concerti, “più intimi” tra borghi, siti archeologici ed escursioni all’alba e al tramonto. Quindi nessun appuntamento sui prati nel rispetto delle norme anti-contagio imposte dall’emergenza sanitaria. L’annuncio è stato fatto dall‘ideatore del festival nato per valorizzare i territori colpiti dal sisma Neri Marcorè, dal direttore Giambattista Tofoni, dall’assessore regionale alla cultura Moreno Pieroni e dal consigliere nazionale della ICOM – International Council of Museum – Daniela Tisi.

Il primo concerto andrà in scena sabato 18 luglio a Falerone. Protagonisti di questa quarta edizione saranno Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Ambrogio Sparagna, La Banda della Ricetta, Peppe Servillo & Solis String Quartet, Ziad Trabelsi e Carthage Mosaik, Enzo Avitabile e Dente.

«Abbiamo iniziato nel 2017 e quest’anno ci troviamo con una problematica in più legata all’emergenza Covid – ha spiegato Marcorè -. Ma proprio perché a noi piacciono le difficoltà, abbiamo deciso di procedere con la quarta edizione e tutti gli attori che hanno dato forza e sostegno in questi tre anni sono stati entusiasti nel farlo. Sarà una quarta edizione speciale e sui generis, con le limitazioni che impongono delle variazioni alla tradizionale formula di RisorgiMarche».

E anche quest’anno la Regione Marche non ha fatto mancare il proprio supporto, come ribadito dall’assessore regionale Pieroni. «Il rapporto che abbiamo creato va al di là del semplice momento istituzionale e insieme ci poniamo un duplice obiettivo: mantenere alta l’attenzione in quei territori bellissimi dal punto di vista paesaggistico; valorizzare sempre più l’economia con un indotto che tutti insieme abbiamo creato, dando un respiro interessante a quelle attività commerciali e a concittadini che uscivano da un grande dramma. Come Regione lo facciamo con la consapevolezza che voi di RisorgiMarche avete a cuore questi nostri territori. Penso che questa iniziativa debba diventare sempre più strutturale: una scommessa partita quattro anni fa oggi è una realtà nazionale e dobbiamo fare di tutto per farla continuare a vivere. Vi ringrazio per quello che avete fatto e perché ancora una volta siete con noi».

RisorgiMarche 2020

«Non possiamo che accogliere con entusiasmo questa iniziativa che deve fare i conti con una situazione particolare – ha aggiunto Daniela Tisi, consigliera nazionale della ICOM (International Council of Museums), organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali associata all’UNESCO e con lo status di organismo consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) -. È un evento positivo che permette una riscoperta dei luoghi della nostra cultura. In questo modo si va ad aiutare un settore che dopo il terremoto, ma soprattutto dopo la pandemia, è abbastanza in difficoltà. Per questo patrociniamo con entusiasmo un’iniziativa che sentiamo vicina non solo ai cittadini, ma anche al nostro stesso concetto di museo che si apre alla comunità e che non ha pareti».

«Seguiremo scrupolosamente quanto previsto dalle legge, come abbiamo sempre fatto negli anni passati – ha aggiunto il direttore Tofoni -. Purtroppo nei prati e nei monti l’accesso è omnidirezionale e quindi non possono essere circoscritti gli spazi e censite le persone, prerogative queste invece previste dalla legge attualmente in vigore che contempla anche l’obbligo di mantenere la lista degli spettatori per 15 giorni. Quest’anno siamo forzatamente – ma anche con piacere – tornati alle formule inserite in occasione della terza edizione, vale a dire i concerti nei borghi e i concerti escursioni, le uniche possibili oggi e che ci permetteranno di censire le persone attraverso una prenotazione obbligatoria». Quest’anno sarà introdotto il biglietto solidale di 5 euro – il cui incasso sarà devoluto completamente al comune ospitante. «Per chi vuole contribuire ulteriormente ci sarà un biglietto sostenitori a 20 euro».

Il direttore Tofoni e l’ideatore del festival Neri Marcorè hanno poi presentato il programma annunciando i primi nomi dato che «le consultazioni sono ancora in corso e ci saranno nuove adesioni nel corso delle settimane, quindi invitiamo a seguire sempre gli aggiornamenti sui nostri social e sul sito. Potrebbero esserci anche due o tre colpi abbastanza importanti, che saremmo fieri di annunciare». Introdotto quest’anno anche il pagamento degli artisti contrariamente alla gratuità delle edizioni precedenti. «Ce lo siamo imposti perché il settore degli spettacoli dal vivo è stato il più colpito e vogliamo manifestare concretamente il nostro rispetto per artisti, musicisti e tecnici» ha detto Marcorè.

L’edizione 2020, prodotta da TAM Tutta un’Altra Musica, è stata realizzata con il contributo di Regione Marche e Mibact (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali), con la collaborazione di FBT e Pallottini Antincendi, oltre che con la cooperazione dei Comuni di Apiro, Corridonia, Falerone, Montemonaco, Offida, Sarnano, Treia ed altri verranno annunciati nei prossimi giorni. La manifestazione, inoltre, gode dei patrocini di Unione Montana Potenza Esino Musone, Icom-Italia, Collegio Guide Alpine delle Marche e Touring Club.

IL PROGRAMMA

Sabato 18 Luglio 2020

PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI “MUSICA NUDA”

“Verso Sud”

Teatro Romano – Falerone FM

Mercoledì 22 Luglio 2020

AMBROGIO SPARAGNA TRIO

“Il viaggio di Giuseppantonio”

Villa Fermani – Corridonia MC

Sabato 25 Luglio 2020

LA BANDA DELLA RICETTA

Parco Monteguarnieri – Montemonaco AP

Martedì 28 Luglio 2020

PEPPE SERVILLO & SOLIS STRING QUARTET

“Presentimento”

Piazza della Repubblica – Treia MC

Mercoledì 29 Luglio 2020

ZIAD TRABELSI & CARTHAGE MOSAIK

Abbazia Sant’Urbano – Apiro MC

Sabato 1 Agosto 2020

ENZO AVITABILE TRIO

“Acoustic World”

Piazza Alta – Sarnano MC

Domenica 2 Agosto 2020

DENTE

“Live Acustico”

Piazza del Popolo – Offida AP