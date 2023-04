Ripatransone, tanti eventi in vista del tradizionale “Cavallo di fuoco” dell’Ottava di Pasqua

RIPATRANSONE – Come da tradizione, il “Cavallo di fuoco” torna a illuminare Ripatransone con luci e scintille nella serata dell’Ottava di Pasqua, festa in onore della Madonna di San Giovanni, che quest’anno ricorre domenica 16 aprile. Si tratta di una fra le manifestazioni folkloristiche e pirotecniche più antiche e singolari d’Italia, nata nella splendida cittadina del Piceno nel 1682. In ricordo di quanto successe il 10 maggio di quell’anno, quando un artificiere cavalcò un equino esibendosi in piazza nella data dell’incoronazione della Madonna di San Giovanni, i ripani si trovano ogni anno, nella sera della Domenica in Albis, a rievocare un evento che è molto di più di un semplice gioco di fuochi d’artificio.

Dopo il successo dello scorso anno, l’Amministrazione Comunale ha deciso di dare seguito alla “Settimana del Fuoco” per vivere con allegria, bellezza e meraviglia l’attesa del grande evento. Un progetto ideato in collaborazione con l’associazione Ho Un’Idea e il suo progetto “Marche in Strada”, stand gastronomici, laboratori e spettacoli che, legati principalmente al tema del fuoco e a partire da un ricco lunedì di Pasquetta, avranno tra i protagonisti artisti italiani e internazionali di prestigio che negli ultimi giorni proporranno spettacoli di fuoco, clownerie, trasformismo su trampoli e street music. Una serie di eventi, partiti nel giorno di Pasquetta con la novità di successo della Gaming Zone, che si svolgono in attesa della grande festa di domenica sera.

Il Cavallo di Fuoco a Ripatransone

Venerdì 14 sono in programma due appuntamenti al teatro Mercantini: alle17:45 “I Racconti del Cavallo di Fuoco” e alle 18:15 l’Isc Ripatransone propone “Il cavallo di fuoco in musica”.

Sabato 15 spazio alla fiera agricola e mercato delle tradizioni (che replicherà domenica), un convegno sull’agricoltura (in Municipio alle ore 10:45), la fire horse challenge di ciclismo promozionale a cura di Avis Bikers dei Colli Ripani e poi spazio a due spettacoli di clownerie e fuoco.

Alle ore 17.30 va in scena Gianni Risola, in arte Otto Panzer, con il suo storico spettacolo di clownerie, Vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo Otto Panzer si esibirà in numeri di autentica bizzarria, coinvolgendo il pubblico nelle sue pazzesche avventure sceniche. Irriverente, sbruffone ma anche dolce ed arrogante, Otto è un clown con senso della scena e della comicità molto spiccate, regala gag da cui traspare una superba capacità ad adattarsi alla piazza e ad improvvisare. Alle ore 19.00 si prosegue con la compagnia Teatro Lunatico in “Fire Soul”, un elegante spettacolo di fuoco, ospitato in diversi festival europei creato con attrezzi infuocati molto particolari e arricchito dall’uso di effetti pirotecnici. In scena una donna e un uomo danzano insieme, in un incontro che presto diverrà uno scontro tra bene e male, perché anche da una piccola scintilla può nascere un grande fuoco.

Domenica 16 aprile sono in programma altri due spettacoli.

Alle ore 16.30 si inizia con la compagnia Circo Improvviso in “Pindarico”, uno storico spettacolo di trasformismo su trampoli nel quale, come in una lanterna magica, grazie alla potenza evocativa della musica e delle immagini, il pubblico entrerà in un mondo di creature straordinarie e di improbabili incontri. Personaggi talvolta seri, talvolta buffi che, grazie ai bellissimi costumi diventano di straordinario impatto visivo. La storia si srotola tra sorprese e momenti di ilarità, guidando il pubblico in un onirico, improbabile e meraviglioso viaggio. Dalle ore 17:30 le strade di Ripatransone saranno animate dalla Mistrafunky, una street music band itinerante che si compone di trombe, tromboni, sassofoni e percussioni. Il loro stile si richiama alla tradizione delle marching band americane declinandola però in senso contemporaneo attraverso la contaminazione con il Funky e il Rhythm and Blues. Proporranno uno spettacolo itinerante carico di energia e coinvolgenti coreografie, durante il quale lo spettatore non potrà fare a meno di lasciarsi trascinare nel ritmo e nell’euforia collettiva. A partire dalle ore 18:45 circa iniziano i tradizionali e spettacolari eventi finali del CAVALLO DI FUOCO, organizzati con cura dalla Confraternita della Madonna di San Giovanni.

In oltre 3 secoli di storia, la ricorrenza ripana della Domenica in Albis è diventata una festa civico-religiosa che termina con un evento pirotecnico serale. Si inizia al mattino con la Processione in onore della Madonna di San Giovanni, alla quale partecipano la Confraternita della Madonna di San Giovanni, la Confraternita della Misericordia e Morte, la Confraternita del SS.mo Sacramento di Sant’Angelo, la Confraternita del Gonfalone e la Confraternita del Sacro Cuore di Gesù; durante la processione, accompagnata dal suono della Banda, si porta trionfalmente per le vie del paese il simulacro della Madonna di San Giovanni. Al termine, viene celebrata la Santa Santa Messa nella Cattedrale di San Gregorio Magno (Duomo) dal Vescovo e accompagnata, come da tradizione dal 1972, dalla Corale Madonna di San Giovanni. Terminata la funzione religiosa, a mezzogiorno il Cavallo di Fuoco esce dalla sua rimessa e, accompagnato dal Corpo Bandistico della Città che esegue la Marcia 23 composta dal maestro Vincenzo Guarino, giunge sul sagrato della Cattedrale, dove lo attende il Vescovo per la benedizione.

Una volta benedetto, il Cavallo ritorna nella sua rimessa. Alle 21.00 arriva il momento dello spettacolo del Cavallo di Fuoco: la sagoma equina, piena di fuochi pirici, esce dalla rimessa accolto da giovani del luogo che cantano cori. Seguito dalla folla, il Cavallo percorre la circonvallazione panoramica fino a Largo Speranza, dove la Banda lo accoglie eseguendo la Marcia 23, divenuta ormai “inno ufficiale” sia della manifestazione, sia della città. Si dirige quindi attraverso Corso Vittorio Emanuele, fino a Piazza Matteotti-Condivi, dove migliaia di persone lo attendono. Dopo un “giro di ricognizione”, si accende la miccia per i fuochi pirotecnici. Lo spettacolo dura circa 30 minuti e al suo termine il Cavallo torna nella rimessa fino all’anno successivo.

IL PROGRAMMA CRONOLOGICO

In piazze del centro storico e lungo Corso Vittorio Emanuele II dove non è indicato il luogo preciso.

Venerdì 14 aprile

– ore 17.45 – I Racconti del Cavallo di Fuoco – Teatro Mercantini

– ore 18.15 – Il Cavallo di Fuoco in musica – a cura del ISC di Ripatransone – Teatro Mercantini

Sabato 15 aprile

– ore 9:00 Fiera agricola sulla viticoltura e mostra mercato sulle tradizioni e folklore nel mio paese: il cavallo di fuoco e lotteria a premi organizzata dalla scuola dell’infanzia di Ripatransone

– ore 10:45 Convegno sull’agricoltura

– ore 15:30 Fire Horse Challenge gioco ciclismo promozionale rivolto a tesserati e non tesserati di età compresa tra 3 e 15 anni a cura di avis bikers dei colli ripani

– ore 17:00 Otto Panzer in “Otto Panzer Show”, clownerie

– ore 18:00 apertura stand gastronomici a cura della parrocchia

– ore 19:00 Benedizione del Cavallino di Fuoco

– dalle ore 19:15 Aperitivo del cavallo (giardino ex Acli)

– ore 19:00 Teatro Lunatico in “Fire Soul”, spettacolo con fuoco e pirotecnia

– ore 21:30 IL CAVALLINO DI FUOCO (spettacolo pirotecnico per bambini) a cura della Confraternita della Madonna di San Giovanni)

– ore 22:30 Febbre da cavallo (giardino ex acli)

Domenica 16 aprile

– ore 09:00 Santa Messa nella Cattedrale di San Gregorio Magno (Duomo)

– ore 9:00 Fiera agricola sulla viticoltura e mostra mercato sulle tradizioni e folklore nel mio paese: il cavallo di fuoco e lotteria a premi organizzata dalla scuola dell’infanzia di Ripatransone

– ore 10:00 Benedizione e solenne processione con il simulacro taumaturgico della Madonna di San Giovanni. Presterà servizio il corpo bandistico citta di Ripatransone

– ore 11:00 Santa Messa nella Cattedrale di San Gregorio Magno (Duomo) presieduta da s.e.r. mons. Carlo bresciani

– ore 12:15 Benedizione del Cavallo di Fuoco

– ore 12:30 Fanfare per il Cavallo di Fuoco a cura del Corpo Bandistico Città di Ripatransone

– ore 16:30 Circo Improvviso in “Pindarico”, trasformismo su trampoli

– dalle ore 17:30 Mistrafunky per le vie del centro storico, street music band

– ore 18:00 Santa Messa nella Cattedrale di San Gregorio Magno (Duomo)

– dalle ore 18:00 Apertura stand gastronomici a cura della parrocchia

– ore 21:00 Il Cavallo di Fuoco a cura della Confraternita della Madonna di San Giovanni