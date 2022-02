Rimontona al cardiopalma per l’Ascoli contro il Crotone. Bianconeri al settimo posto in classifica

ASCOLI – Una rimonta al cardiopalma. E l’Ascoli batte il Crotone. Al Del Duca finisce 2-1 per i bianconeri, la sfida della domenica di Carnevale, con il Picchio che sale al settimo posto in classifica e torna prepotentemente in corsa per un posto nei playoff. Non una grande prestazione, quella offerta dai marchigiani, che però conquistano tre punti fondamentali. E mercoledì ci sarà la trasferta a Lecce, nel turno infrasettimanale.

La formazione

Sottil torna in panchina dopo la lunga squalifica e conferma il 4-3-1-2 con Leali in porta e la difesa composta da Baschirotto, Botteghin, Bellusci e D’Orazio. Linea mediana con Collocolo, Eramo e Saric con Ricci sulla trequarti alle spalle di capitan Dionisi e Tsadjout.

Il primo tempo

Nel primo tempo, ci prova subito Dionisi con un bel sinistro che termina di poco a lato. Al 13’ replicano i calabresi, con la conclusione di Kargbo che non impensierisce Leali. Poco dopo colpo di testa di Baschirotto, palla alta non di molto sulla porta difesa da Festa. Nel recupero punizione di Ricci, ma la mira è sbilenca.

La ripresa

Nella ripresa, il Crotone passa in vantaggio al 9’, con un preciso sinistro dal limite di Kone che si infila all’angolino basso. Sottil corre ai ripari inserendo Bidaoui e Maistro per Saric e Ricci. Esce uno stanco Dionisi, dentro Paganini. Al 24′ colpo di testa di Bidaoui, palla fuori di un soffio, con il portiere ormai battuto. A cinque minuti dal termine, però, è il nuovo entrato Falasco, con un missile dal limite, a rimettere la sfida in parità. Nel recupero, Maistro viene toccato in area: l’arbitro assegna il rigore e dal dischetto lo stesso fantasista bianconero realizza il gol del 2-1, che fa esplodere il Del Duca.

Gli altri risultati

Questi i risultati delle altre partite della 26esima giornata di campionato: Cosenza-Alessandria 2-1, Vicenza-Pordenone 1-0, Como-Brescia 1-, Parma-Spal 4-0, Ternana-Cremonese 1-2, Perugia-Benevento 0-1, Cittadella-Frosinone 3-0, Reggina-Pisa 1-0, Monza-Lece 0-1.

La classifica

Ecco, infine, la classifica aggiornata di serie B: Cremonese, Lecce 49; Brescia 48; Benevento, Pisa 46; Monza 44; Ascoli 42; Cittadella, Perugia, Frosinone 41; Como, Reggina 35; Parma 32; Ternana 31; Spal 27; Alessandria, Cosenza 23; Vicenza 18; Crotone 15; Pordenone 12.