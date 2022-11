Rilancio del commercio ascolano, con la Fidelity Card in tutti i negozi aderenti

Novità sotto l'albero per il commercio ascolano: tra qualche giorno prenderà il via la Fidelity Card nei diversi negozi aderenti e spazio pubblico gratuito per i commercianti

ASCOLI PICENO: Buone notizie per il commercio ascolano.

L’assessore al commercio del comune di Ascoli Piceno, Nico Stallone ha anticipato qualche novità in merito allo shopping nella Città delle Cento Torri. Si tratta di un piano di rilancio che permetterà di produrre i suoi effetti in vista delle festività natalizie.

La Fidelity Card

Tra qualche giorno partirà infatti la “Fidelity card” nelle diverse attività commerciali aderenti. Si tratta di una tessera che si potrà utilizzare all’interno dei negozi della città.

Come funzionerà? Basterà accumulare punti ogni qualvolta si effettuerà un acquisto, dopodichè i punti accumulati potranno poi essere utilizzati per ottenere premi o sconti sull’acquisto di altri prodotti e rispendibili in altri negozi. L’obiettivo è quello di fidelizzare i clienti nella rete commerciale dell’intera città e dare un ulteriore sostegno ai diversi commercianti dopo il periodo difficile causato dalla pandemia e gli aumenti delle bollette e delle materie prime.

In foto l’assessore al commercio del comune di Ascoli Piceno, Nico Stallone.

Come ha spiegato l’assessore Stallone: «grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, la Fidelity Card sarà uno strumento gratuito per tutti i commercianti per almeno un anno, grazie alla quale potranno consolidare il loro rapporto con i propri clienti. L’iniziativa permetterà di creare un sistema a punti in tutti i negozi e nelle diverse attività aderenti. La Fidelity Card sarà un altro valore aggiunto per dare così un importante input al commercio ascolano e va ad aggiungersi a BetterPoints, l’app che premia la mobilità sostenibile e tutti i cittadini che si muoveranno a piedi o in bicicletta. Stiamo cercando di coinvolgere anche altre realtà come la Saba, Start, servizi museali e quant’altro, per creare un vero e proprio sistema di rete ».

L’amministrazione comunale oltre a premiare coloro che si muoveranno a piedi invogliandoli a non utilizzare la macchina, vuole stare vicina e dare supporto alla rete commerciale della città, grazie agli sconti e alle promozioni previsti con la Fidelity Card.

Suolo pubblico gratuito per i commercianti

Novità anche per i commercianti: l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare l’uso gratuito del suolo pubblico, concedendo uno spazio più esteso a tutte le attività commerciali della città. L’ulteriore proroga prevedrà quindi per tutto il 2023 doppi spazi ad uso gratuito sia per i negozi che per i locali di Ascoli, permettendo in questo modo benefici economici a molte attività.