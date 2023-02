ASCOLI – Pezzi di auto, rubinetti rotti, mobili inutilizzati e sacchi con all’interno rifiuti di natura imprecisata. C’è praticamente di tutto nella zona dell’ex mattatoio, ad Ascoli, dove è stata realizzata, purtroppo, una vera e propria discarica a cielo aperto. E pensare che in quella zona campeggia anche un cartello che segnala la presenza di telecamere per la videosorveglianza. Difficile, però, immaginare che queste siano funzionanti, considerando il fatto che proprio lì vengano abbandonati quintali di immondizia.

La situazione

Si tratta, comunque, di un’area scarsamente frequentata e questo favorisce quei cittadini maleducati, e incivili, che ne approfittano per buttare ciò di cui non hanno più bisogno, fregandosene del decoro pubblico ma soprattutto della tutela ambientale. Tra i vari rifiuti, a prima vista, sembrerebbero non mancare anche quelli pericolosi e inquinanti. L’immondizia, in realtà, viene abbandonata in più zone, sempre nei pressi dell’ex mattatoio e l’odore, nell’area, è talmente nauseabondo che bisogna avere un gran coraggio a scendere dalla macchina o ad abbassare i finestrini. Per terra ci sono anche dei preservativi usati, a dimostrazione del fatto che anche parecchie coppiette scelgono quella zona per appartarsi. Insomma, una situazione deprecabile che può essere risolta solamente rendendo attive le telecamere, qualora ci fossero davvero, o prevedendo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Il tutto, ovviamente, unito a pene severe ed esemplari per chi abbandona per strada i rifiuti, senza avere a cura l’ambiente circostante.