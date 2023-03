Ricostruzione: dal palazzo comunale allo stadio, ad Ascoli finanziamenti per 19 milioni

ASCOLI – Oltre 19 milioni e 700mila euro di finanziamenti per Ascoli. Queste le risorse che, nei prossimi mesi, verranno messe in campo sotto le cento torri grazie ai fondi per la ricostruzione post sisma, previsti dal piano redatto proprio in questi ultimi giorni dal commissario Guido Castelli. Gli interventi che verranno effettuati attraverso tali finanziamenti sono stati presentati questa mattina, in Comune, dallo stesso Castelli e dal sindaco Marco Fioravanti, in presenza ovviamente della maggior parte dei componenti della giunta comunale.

Gli interventi

Finanziamenti che permetteranno di intervenire su Palazzo dell’Arengo e su Palazzo dei Capitani, ma anche sul cimitero civico e su altri 13 cimiteri che si trovano nelle varie frazioni. E anche sulla Curva Sud dello stadio Del Duca: a tal proposito, l’amministrazione aveva già anticipato i soldi per la progettazione del nuovo settore, ora con tale finanziamento si potrà procedere alla ricostruzione della casa dei tifosi bianconeri. «Questa è una splendida giornata per la nostra città – ha spiegato il sindaco Fioravanti -. Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il commissario Castelli per questa attenzione mostrata verso il nostro territorio. Riusciremo a portare a termine, grazie a queste risorse, importanti interventi. Per quanto riguarda la curva dello stadio, ad esempio, a breve avvieremo la gara per il progetto esecutivo dei lavori, avendo ottenuto circa sette milioni di euro. L’Ascoli Calcio, d’altronde, è un bene sportivo ma ha anche una funzione aggregativa per gli ascolani, che meritano uno stadio adeguato».

Il commissario

Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, anche il commissario Guido Castelli, che per dieci anni è stato sindaco di Ascoli. «Come struttura commissariale abbiamo redatto questo piano che, a quasi sette anni dal sisma, ci permette di mettere un segno importante nel finanziamento delle opere pubbliche strategiche del territorio – ha commentato Castelli -. Da questo punto di vista, abbiamo deciso di finanziare tutti i municipi e tutti i cimiteri, visto che questi ultimi sono dissestati un po’ ovunque. Inoltre, ci saranno interventi di rigenerazione urbana e territoriale. A tal proposito, ad Ascoli verranno riqualificati palazzo dell’Arengo e il palazzo dei Capitani. Credo di aver fatto il mio dovere, ora passiamo alla realizzazione delle varie opere».