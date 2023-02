Ricostruzione, c’è l’ok per il nuovo polo scolastico di Offida: progetto da otto milioni

OFFIDA – Il nuovo polo scolastico di Offida fa un altro deciso passo avanti. L’Ufficio Speciale Ricostruzione, infatti, ha pubblicato due importanti decreti di inerenti il complesso che sorgerà in viale della Repubblica. Una bella notizia, dunque, per la comunità del borgo piceno, che così come altri centri del cratere ha pagato decisamente a caro prezzo le conseguenze del terremoto del 2016, ormai quasi sette anni fa.

L’opera

Il primo decreto riguarda l’approvazione del progetto esecutivo di costruzione della scuola primaria e secondaria di primo grado, con annessa concessione del contributo di sei milioni e 280mila euro. Stessa cosa per la demolizione della vecchia sede risultata inagibile e per la ricostruzione del nuovo edificio sul medesimo sito, destinato ad accogliere una sezione primavera, una sezione di scuola primaria a tempo pieno e il servizio mensa, il cui importo concesso è di due milioni e 179mila euro. Il costo totale dell’opera, dunque, è di otto milioni e mezzo di euro, col prossimo passo che prevede la gara di appalto e il conseguente affidamento dei lavori.

I lavori

Nel dettaglio, l’intervento prevede la delocalizzazione dell’istituto scolastico ‘Ciabattoni’ (ex Convento di Sant’Agostino) e la realizzazione del nuovo polo scolastico omonimo, che il Comune (in qualità di soggetto attuatore) ha scelto di collocare nell’area di proprietà in viale della Repubblica, dove già sorge una scuola elementare che verrà demolita e ricostruita. L’edificio dunque, verrà costruito in adiacenza all’altro intervento e le due strutture saranno giuntate sismicamente al fine di creare differenti unità strutturali facenti parte entrambe del polo. Il concept prevede una scuola elementare (situata al livello terra, sviluppata su un solo piano), una scuola media sviluppata su due livelli ed una palestra (volume unico a doppia altezza). Menzione speciale per la palestra, che seguirà la normativa Coni potendo così ospitare una struttura sportiva polivalente destinata all’attività motoria della scuola ma che consenta, in orario extrascolastico, l’attività agonistica a livello locale per calcio a cinque, pallacanestro e pallavolo.