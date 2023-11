Ricostruzione, un milione per tredici chiese della diocesi di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Buone notizie per la diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto. A seguito del trasferimento dei fondi da parte della struttura commissariale, infatti, l’Ufficio Speciale Ricostruzione ha pubblicato il decreto di liquidazione del contributo di oltre un milione di euro per le chiese del territorio. Si tratta, in realtà, di un anticipo del contributo totale di cinque milioni utile ad avviare la fase di progettazione dei lavori di riparazione su undici edifici di culto della provincia picena e su due del fermano, rimasti lesionati dopo il terremoto del 2016 e le scosse successive del 2017.

Le opere

Nella lista degli interventi, dunque, ci sono due chiese ricomprese nel comune di Montelparo (a Fermo), vale a dire Sant’Antonio da Padova e Santa Maria Novella: per la prima l’anticipo liquidato è di 70.200 euro, per la seconda 71.400 euro. Per quanto riguarda il Piceno, invece, tra i comuni interessati c’è Ripatransone con San Michele Arcangelo (202.400 euro), San Nicolò (148.600 euro) e la Concattedrale dei Santi Gregorio Magno e Niccolò (27.000 euro). Tre interventi previsti anche a Montalto delle Marche per San Nicolò (81.000 euro), Sant’Antonio (40.000 euro) e Santissima Annunziata (22.000 euro). Stesso discorso per Montemonaco: San Giovanni Battista (67.400 euro), Santa Maria di Casalicchio (121.000 euro) e Santa Maria delle Grazie (29.600 euro). Infine, arrivano i primi fondi anche per la chiesa di San Martino di Castignano (27.000 euro) e per Santa Maria del Suffragio di Cupra Marittima (108.000 euro).